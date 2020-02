Zagrebu prijeti nova eko bomba. Nagomilani otpad na Žitnjaku mogao bi stvoriti probleme jer je tvrtka koja je za njega zadužena u predstečajnom postupku.

Državni inspektorat je od Grada Zagreba tražio ukidanje dozvole za rad, iako tvrtka e-Kolektor po zakonu smije obavljati djelatnost do 16. travnja. U dvorištu te tvrtke, koja se bavi gospodarenjem otpada, danima se gomila smeće. I to 11.000 tona otpada. Iako zvuči puno, to su još uvijek dopuštene količine, kako nam kažu u Državnom inspektoratu.

Ipak, od Grada su tražili ukidanje dozove za firmu e-Kolektor i to zato što im je prošli tjedan istekla polica osiguranja za štetu koja bi mogla nastati radi obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Tvrtka je u predstečajnom postupku. Na upite i telefonske pozive ne odgovaraju. Zagrebačka Čistoća, potvrđeno nam je iz Grada, s tvrtkom nema aktivnih ugovora.

Opasnosti štetnog utjecaja na okoliš zasad nema, smatra nezavisni savjetnik za okoliš i održivi razvoj Viktor Simončić.

"Treba osigurati da ne bi došlo do problema, što se tiče sada utjecaja na okoliš, a to je recimo da ne bi slučajno došlo do zapaljenja. Da bi se to zapalilo je mala šansa, ako se to na pravi način kontrolira onda nema šanse samozapaljenja, ali to su stvari koje vam se ne mogu isključiti", napominje Simončić.

"Nema reda, vlada klijentelizam"

Da bi do ovakvih prizora kakve smo gledali prošle godine na Jakuševcu ponovno moglo doći i na Žitnjaku, smatra i bivši ministar zaštite okoliša Mihail Zmajlović.

"Ono što već proteklih gotovo 5 godina govorimo, upozoravamo, da u cijelom sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj vlada kaos, e sada te riječi možda neki put zvuče neuvjerljivo, ali ovo je sada manifestacija toga", uvjeren je bivši ministar.

S njim se slaže i MOST-ov bivši ministar Slaven Dobrović. Nagomilani problemi, poručuje, past će na leđa Zagrepčana.

"To ustvari je rezultat činjenice da hrvatskim sektorom, dakle i u Zagrebu, ali i na razini cijele zemlje ustvari vlada klijentelizam, dakle nema reda, ne želi se otpad tretirati kao nešto što može stvoriti prihod", napominje Dobrović.

Iako smo slali upit Gradu Zagrebu, kao i Ministarstvu zaštite okoliša, odgovor na pitanje tko će na kraju, u slučaju stečaja tvrtke e-Kolektor, i kako zbrinuti otpad koji se gomila na Žitnjaku - još uvijek nismo dobili.

