Taksist iz priče o najskupljoj vožnji u Zagrebu i ranije se spominjao u medijima: "Inspektorat mi ne može ništa"

Novozelanđanki Carol Cowan u svibnju je u Zagrebu za vožnju od kilometar i pol, od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice, s kartice naplaćeno 1506 eura.

Nakon što je njezina priča dospjela u javnost, vlasnik taxi obrta Ivan Madžar, čijim je POS uređajem izvršena naplata, vratio joj je razliku novca.

"Nakon što sam saznao da je žena oštećena, a nisam u to imao uvida, novac joj je vraćen, naravno da je", rekao je vlasnik obrta Ivan Madžar za DNEVNIK.hr.

Rekao je da je došlo do greške prilikom naplate i da je za cijeli slučaj saznao iz medija. "Gospođi sam odmah vratio novac za koji je oštećena", dodao je.

"Taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala"

"Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti ‘samo' 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: '150, u redu?' Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam - u redu", kazala je Novozelanđanka za Jutarnji list.

Taksist joj je, prepričala je, rekao da će morati unijeti PIN u uređaj, uzeo joj karticu iz ruke i sam je umetnuo u uređaj. "Držao ga je iznad moje razine očiju. Unijela sam PIN, zatim mi je vratio karticu i dodao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao", prepričala je trenutak u kojemu je umjesto 150 s kartice naplaćeno 1506 eura.

Ime istog taksista, pojavilo se u medijima i početkom lipnja kada se redakciji Net.hra javila čitateljica iz Vukovara koja je vožnju od desetak kilometara platila 110 eura.

"Inspektorat mi ne može ništa napraviti"

Dobila je račun s njegovim imenom i žigom. Fotografirala je i plastificirani cjenik. Start košta 10 eura, kilometar 20, a prtljaga 10 eura. "Oči su mi ispale, je li ovo realno? Nisam mogla vjerovati, pitanja su krenula – kako, molim, zašto?", prepričala je.

"Ministarstvo prometa dozvolilo je otvorene cijene i svaki privatnik ih ima ima pravo samostalno formirati. Vožnja gospođe bila je oko šest kilometara, sedam u vrh glave. Račun je pravovaljan i utemeljen, s mojim imenom i prezimenom, žigom. Imam završenu višu prometnu školu, visoku D kategoriju vozača, u praksi sam punih devet godina kao taksist, plaćam mirovinsko i zdravstveno", poručio je tada Madžar.

"Ja imam dvoje djece na studiju i 70 godina. Ja ne mogu voziti po tim cijenama. Da su cijene regulirane zakonski, da je start tri eura, a kilometar na primjer pet – bilo bi suludo da naplaćujem više i da sam pod tim uvjetima naplatio 110 eura, uzeli bi mi licencu. Sad mi ni Državni inspektorat niti itko drugi može išta napraviti zbog ove cijene", poručio je.