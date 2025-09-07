O rekordu malog hrvatskog sela piše i Guardian! "Vratili su svoju krunu"

Selo Jaškovo kod Karlovca u subotu je ponovno oborilo Guinnessov rekord - na ovogodišnjem Štrudlafestu u selu napravljen je najduži niz štrudli na svijetu, dužine čak 3136,84 metara, s 8940 komada štrudli.

Za pothvat su im trebale dvije tone brašna i tri tone jabuka, a da se radi o zaista impresivnom pothvatu svjedoče i svjetski mediji koji su se raspisali o nesvakidašnjem rekordu. Guardian je istaknuo da je riječ o tradicionalnom receptu i da su mještani i volonteri oduševljeni uspješnim poslom.

Jaškovo je već prije deset godina oborilo rekord s nizom štrudli od 1479 metara, ali im je krunu 2019. godine preuzeo Sisak sa svojih 1762 metra. Držali su ga šest godina, sve do jučer.