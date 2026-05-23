Anušić za Dnevnik Nove TV: "Kada dovršimo modernizaciju, bit ćemo jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu"

Hrvatska je u svečanom ozračju. Velikim koncertom i primanjem u Zagrebu, obilježava se 35 godina od povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj.

Na proslavu je stigao i ministar obrane Ivan Anušić s kojim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Anušić se najprije osvrnuo se na razdoblje stvaranja hrvatske države. "Danas su svi ponosni i svi se sjećamo tih trenutaka, ali i te strepnje 'što će biti', jer su vremena bila tmurna i nadvio se oblak rata, ali znali smo svi da će Hrvatska, nažalost, morati u ratu izboriti svoju neovisnost i svoju demokraciju. Uspjeli smo u tome, zahvaljujući svima onima koji su tada bili spremni svoj život dati za Hrvatsku i koji su ga dali", rekao je Anušić.

Prisjetio se i malog broja ljudi koji su tada na Kranjčevićevoj nosili oružje. "U njih smo svi polagali nade da će oni biti ti koji će nas obraniti i da će nam to biti dovoljno ili da će nam barem dati nadu", dodao je.

"Danas su Oružane snage u procesu modernizacije, povijesne modernizacije, rekao bih prve u ovih 35 godina, povijesne i jedine modernizacije Oružanih snaga. Već sada je to neprepoznatljiva vojska u odnosu na ono vrijeme, ali za tri godine, kad budemo potpuno završili modernizaciju, naša vojska bit će jedna od najmodernijih manjih vojski, kako u svijetu tako i u NATO-u", poručio je.

Štrbac ga je pitala i o prvim ročnicima, kao i o tome je li zadovoljan odazivom i brojem onih koji su iskazali želju ostati u Oružanim snagama.

"Ja sam prezadovoljan, a prezadovoljna je i cijela Hrvatska, jer je 97 posto mladića reklo da će otići dati dug svojoj domovini. Od prvog naraštaja od njih 800, koji je završio, sada ih je već 900, a u kolovozu ćemo povećati na 1000", rekao je Anušić.

Dodao je da je 260 ročnika odlučilo potpisati ugovor s Oružanim snagama i nastaviti karijeru unutar vojske.

"To je ogroman broj. Ako nastavimo ovu dinamiku, ne samo da ćemo dovršiti modernizaciju Oružanih snaga za tri godine, nego ćemo imati u potpunosti popunjenu pričuvu i popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ne može biti bolje", rekao je.

Posebno je pohvalio mlade koji dolaze na osposobljavanje.

"Mladi su fenomenalni, puno su ozbiljniji. Puno se od njih očekivalo, ali su opravdali apsolutno sve što se od njih očekivalo i puno, puno više nego što smo na neki način svi mislili", istaknuo je Anušić.

Na pitanje koja je brojka cilj i što bi bilo idealno, ministar je rekao da jedan dio modernizacije zahtijeva i povećanje broja pripadnika Oružanih snaga.

"Novi tenkovi će doći, novi sustavi i besposadni sustavi. To su praktički nove postrojbe koje do sada u našim Oružanim snagama nisu postojale ili takvih sustava nije postojalo. Rat u Ukrajini pokazao je nešto drugo, prilagođavamo se tomu", rekao je.

Cilj je, dodaje, imati oko 20 tisuća profesionalnih vojnika te između 40 i 50 tisuća pričuvnih pripadnika Oružanih snaga do 2030. godine.

Štrbac je potom pitala misli li da današnja mladost može imati isti elan kao mladost prije 35 godina.

"Naravno da može imati. One su okolnosti natjerale na rat i ne dao dragi Bog da više ikoga moraju natjerati te okolnosti na ono na što smo mi bili natjerani. I oni imaju taj elan, to se vidi kad dolaze na temeljno vojno osposobljavanje", rekao je Anušić.

Istaknuo je da Hrvatska danas ima svoju državu i vojsku te da sada mora raditi ono o čemu se, kako kaže, cijelo vrijeme govori. "Moramo imati snažnu, jaku, kompaktnu oružanu silu koja će štititi i braniti interese hrvatske države i hrvatskog naroda. I to je ključ da više nikome ne padne na pamet činiti Hrvatskoj ono što su joj učinile Jugoslavenska armija i politika Velike Srbije", zaključio je Anušić.