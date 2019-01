Progovaranje o slučajevima zlostavljanih žena potaknuli su Antoniju, suprugu nagrađivanog policajca da za 'Provjereno' progovori o psihičkom i fizičkom obiteljskom nasilju koje proživljava već 20 godina.

Početna bračna idila za Antoniju je kratko trajala jer je prvo premlaćivanje, kaže, doživjela u osmom mjesecu trudnoće.

„Onda me tukao sa šakama po stomaku. Ja sam se branila jer sam bila trudna, znači on je mene jako šakama udarao tu po glavi”, govori Antonija koja je krivnju za nasilje pripisivala samoj sebi, a u to ju je uvjeravao i suprug. Vjerovala je kako to neće postati navika jer se suprug svaki put pokajao. Njihova djeca bila su, kaže Antonija, svjesna nasilja. „Tata bi mi uvijek pokazivao matematiku. Kad ja ne bih znala izračunati 35+25 tu bi došlo do vike, galame, ružnih riječi, psovki, vukao bi me za kosu i znao bi me ošamariti“, prepričava Antonijina kći.

Prije nešto više od godine dana uslijedila je scena zlostavljanja koja je bila kap koja je prelila čašu. „Uhvatio je nož i htio ju probosti, međutim u tom trenu sam se snašla i stala sam između njih dvoje jer sam se nadala da mi neće ništa“, prepričava kći mučnu scenu nakon koje je Antonija prvi put odlučila pozvati policiju i prijaviti njihovog kolegu.

Suprug je tražio oprost, a završni čin 20-godišnjeg nasilja dogodio se na godišnjicu braka, za vrijeme suprugove uvjetne kazne. „U čelo me dva puta udario i ja sam jako počela krvariti. Onda me vukao preko ceste i bacao unutra u auto. I onda je počeo vikati: -Ali sad ću te stvarno ubiti! -I krenuo je prema meni i počeo kidati jaknu“, prisjeća se Antonija. Ubrzo nakon stravičnog događaja, kažu majka i kći, Antonijin suprug otišao je do kćerinog stana i počeo ju uvjeravati kako se njezina majka sama istukla. „Došlo je šest policajaca i on je počeo vikati: pogledajte što je sama sebi učinila“, prepričala je Antonija pred kamerama 'Provjerenog'.

Cijelu Antonijinu potresnu ispovijest o 20-godišnjem obiteljskom zlostavljanju pogledajte u 'Provjerenom' večeras od 22:30 na Novoj TV.