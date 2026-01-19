Više od 400 milijuna eura za obnovu crkava: Plenković i biskupi na sastanku u Banskim dvorima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održali su u Banskim dvorima redoviti sastanak s članovima Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, na kojem su razgovarali o nizu tema važnih za Katoličku Crkvu i hrvatsko društvo u cjelini.

Na sastanku je potvrđen nastavak dijaloga između Vlade i Hrvatske biskupske konferencije, a jedna od ključnih tema bila je poslijepotresna obnova sakralnih objekata. Riječ je o jednom od najsloženijih konzervatorskih i inženjerskih zahvata, u sklopu kojeg je dosad obnovljeno ukupno 275 vjerskih objekata. Većina radova je završena, a u obnovu je uloženo više od 400 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna.

Sastanak vlade i HBK - 6 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Posebno je istaknuta važnost nastavka obnove zagrebačke katedrale, u kojoj je prvi put nakon pet godina u božićnoj noći ponovno služena misa polnoćka, što je, kako je naglašeno, imalo snažno simbolično značenje za vjernike.

Sastanak vlade i HBK - 5 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Razgovaralo se i o izradi ugovora o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj s ciljem reguliranja pravnog i materijalnog statusa katoličkih osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića, uz očuvanje njihove posebnosti i identiteta. Na dnevnom redu bio je i ugovor o zdravstvenim ustanovama koje je osnovala Katolička Crkva.

Sastanak vlade i HBK - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Jedna od važnijih tema bila je i demografska revitalizacija, koju Vlada ističe kao jedan od svojih strateških prioriteta. U tom kontekstu naglašena je potpora obiteljima, uključujući povećanje maksimalne roditeljske naknade na 3000 eura, udvostručenje naknade za novorođeno dijete na 618 eura te produženje očinskog dopusta. Najavljeno je i daljnje ulaganje u gradnju i obnovu škola i vrtića s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave i povećanja dostupnosti mjesta u predškolskim ustanovama.

Sastanak vlade i HBK - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Sudionici sastanka osvrnuli su se i na socijalne usluge koje pruža Caritasova mreža Katoličke Crkve, istaknuvši njihovu važnost za skrb o najranjivijim skupinama u društvu, uključujući djecu, osobe s invaliditetom i građane koji se nalaze u siromaštvu ili materijalnoj oskudici.

Razgovaralo se i o suradnji prilikom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva, koja je ocijenjena uspješnom.

Sastanak vlade i HBK - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Sastanku su, uz predsjednika Vlade, nazočili potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te više ministara, dok su Hrvatsku biskupsku konferenciju predstavljali predsjednik HBK-a mons. Dražen Kutleša i članovi Stalnog vijeća.