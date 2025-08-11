Imao zabranu prilaska, pa čekićem i nožem pokušao ubiti ženu: Evo što je sud odlučio

Muškarcu iz Đakova određen je istražni zatvor zbog sumnje da je fizički napao i pokušao ubiti ženu, prema kojoj je imao i zabranu prelasku.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku sumnjiči 59-godišnjaka da je 4. kolovoza u Đakovu, nakon što su mu izrečene mjere opreza, udaljenja iz doma i zabrane približavanja 51-godišnjakinji, koju je i ranije zlostavljao, u nakani da je ubije, prijetio joj smrću i napao je velikim šumarskim čekićem i nožem.

U njegovom naumu su ga spriječili 51-godišnjakinja i drugi ukućani, tako što su ga tjelesno svladali i oduzeli mu čekić i nož.

Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, a sudac istrage prihvatio je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te odredio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.