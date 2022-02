Niz je faktora koji su doveli do iznimne potražnje za nekretninama pa su i cijene odletjele u nebo. Mogle bi odletjeti i više jer kreće još jedan krug APN-ovih kredita kojima država pomaže s prvih pet godina otplate kredita. S javnim pozivom bankama kreću za dva tjedna.

Na jednoj riječkoj lokaciji stanovi su još u izgradnji, a od 273 ostalo je još samo 30 stanova za prodati. Uskoro kreće nova runda APN-ovih kredita, zbog čega o kupnji stana u Rijeci razmišlja i student Petar: "Mislim da su uvjeti malo nejasni, a i sam iznos do 100 tisuća eura je nerealan jer bilo koji pristojan stan košta malo više iznad tog iznosa."

U Rijeci cijene iznose od 1200 pa sve do 3500 eura po četvornom metru. Za sve mlađe od 45 godina bez nekretnine, država je najavila još jedan krug prijava za APN-ove kredite koje kreću sredinom mjeseca.

"Planira se realizirati oko 4500 zahtjeva, što je negdje oko 50 milijuna godišnje. Cijena je definirana zakonom tako da ona ne može biti veća od 1500 eura po metru kvadratnom, odnosno do 100 tisuća eura", rekao je Goran Golenić, pomoćnik direktora APN-ova Odjela za subvencioniranje stambenih kredita.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Struka nije zadovoljna APN-ovom subvencijom i poručuje da treba naći bolje rješenje.

"Prije svega problem tog kredita je što se obraća isključivo kreditno sposobnima, a baš oni kojima bi trebalo pomoći – mladi na početku karijere – uopće nisu kreditno sposobni. Taj kredit također ima tu ročnost u kojem se poveća potražnja i još dodatno digne cijenu nekretnina", rekao je Dubravko Ranilović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović.

U Zagrebu je velik raspon cijena, a prošle godine su bile niže i do 500 eura po kvadratu.

"Materijali su poskupili za od 40 do 50 posto, a i ruke izvođača otišle su od 40 do 60 posto", rekao je vlasnik građevinske tvrtke Dragan Martinović te dodao da kupce s APN-ovim kreditima ne želi: "APN je čista varka zato što država do šest mjeseci drži novac. Banke to prate i neće isplatiti kredit dok ne isplati država."

Uz APN-ove kredite, inflaciju, ulaganje u stanove i niske kamate, stručnjaci ne očekuju da će se tržište nekretnina uskoro stabilizirati.

