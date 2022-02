Stan do stana palača. Ali u hrvatskom slučaju prije se može govoriti o kaosu s upravljanjem, dodjeli i kontrolom državnih stanova. O tome treba li ovaj model promijeniti, što jest, a što nije sporno u slučaju Frka-Petešić, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s Mladenom Pejnovićem koji je prije desetak godina započeo i završio popis državne imovine.

Koja je ideja koncepta da netko može dobiti dužnosnički stan, slijedom uredbe iz 2017. godine (po kojoj je stan dobio i Frka-Petešić), zašto je to tako napravljeno, pitao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago bivšeg šefa Državnog ureda za državnu imovinu Mladena Pejnovića.

''Ideja je dosta jednostavna, imamo ljude koji su izabrani da dođu u Zagreb na neki posao, recimo iz Šibenika. Imaju tamo stan, ženu, djecu, plaćaju struju, vodu, imaju troškove. I onda su zagrebački uvjeti beneficirani, uz neke olakšice. Mislim da je to dobar koncept", smatra Pejnović.

Na pitanje ima li neki problem u slučaju Frke-Petešića, kazao je: "Problem je što svi koji koriste službene stanove, to je, nazovimo to, sekundarno stanovanje. Oni iz svoje plaće imaju onu obavezu za struju i vodu, recimo u Šibeniku. Frka-Petešić nema to opterećenje'', kazao je Pejnović.

Bago je dodao da Frka-Petešić ima povlašteni status. ''Najbolji primjer je ministra Olega Butkovića, lijepo je to objasnio - koristim službeni stan koji je manji, tri dana spavam u Novom Vinodolskom, u Zagrebu sam nekoliko dana, jedan dan sam na putu i eventualno tri dana spavam u tom stanu'', usporedio je Pejnović u Dnevniku Nove TV.

Po toj logici, Frka-Petešić bi trebao imati tržišnu cijenu stana, kazao je Bago. ''Apsolutno mislim da je tu bila greška i ako se izlazilo ususret čovjeku koji dolazi izvana, trebalo je to riješiti na tržišnim osnovama'', ističe Pejnović.

Bago je kazao da praktički nemamo uredbu, jer je izvan snage, za dodjelu stanova dužnosnicima. ''Znači li to da su svi koji su dobili državni stan 2020. godine kao ministri - u sivoj zoni?'', upitao ga je Bago.

''Na neki način da, i velika je odgovornost ljudi iz ministarstva što su se dogovorili da nemaju regulirano čitavo područje. Mi ne možemo biti zadovoljni ukoliko nisu jasni regulacija i pravila, a nakon toga potpunu transparentnost i uvid'', napominje Pejnović.

Mladen Pejnović, bivši šef Državnog ureda za državnu imovinu Foto: DNEVNIK.hr

Po toj logici, dodaje Bago, važno je znati nekoga u Državnim nekretninama da si što prije uzme stan. ''Vidimo da nije baš tako jer sve ovih dana pokazuje da nema takvih slučajeva puno. Vrti se oko jednog slučaja'', kazao je Pejnović.

Bago se osvrnuo na analizu u Dnevniku Nove TV u kojoj ispada da je u Zagrebu i Hrvatskoj 10.000 stanova u državnom i zagrebačkom vlasništvu. ''Je li to normalno? Je li uloga države i Zagreb da se bave rentijerstvom ili da osiguraju javne usluge poput školstva i zdravstva?'', pitao je Bago.

''Vidjeli ste i da taj broj svake godine raste. Otkuda? Po raznoraznim osnovama, dugovima, porezima... Vlasništva padaju u državne ruke. Moram upozoriti i da imamo država u susjedstvu koje ima puno više državnih stanova nego mi'', ističe Pejnović.

No, Bago mu je rekao da je kod njih drukčiji koncept najma stanova. ''Svaki građanin, ukoliko nema jednu nekretninu, onda je niš' koristi'', dodao je Bago.

Iz Državnih nekretnina najavljuju tužbu protiv Đerek: "Otkaz je dobila zbog skrivljenog ponašanja, a ne zbog prijava za nezakonitosti"

Zviždačica iz Državnih nekretnina za Dnevnik Nove TV: "Za sve imam dokaze. Nije me strah. A ministra Horvata pozivam na kavu''

Bago postavlja pitanje - možemo li na jednom mjestu vidjeti što sve Hrvatska ima? Pejnović podsjeća da su pokušali prije deset godina objediniti sve nekretnine.

''Pokušali smo s velikim registrom državne imovine. On je sada promjenom zakona dokinut, nema više centralnog mjesta. Svako državno tijelo vodi svoje, ali nigdje se to ne objedinjava'', ističe Pejnović na što Bago zaključuje da to nije transparentno za građane.

''Za građane nije interes vidjeti samo što ima Ministarstvo turizma, interesira ih sve što je državno, ali i što imaju i Hrvatske šume, Hrvatske vode, željeznice...'', smatra Pejnović.

Po toj logici, ističe Bago, situacija je idealna za ''lov u mutnom''. ''Apsolutno! Mi smo imali pokušaj s registrom, mislim da će se država morati vratiti tom konceptu, koji je vrlo teško provediv. Nije to lako. S nekretninama se svaki dan nešto događa. Ljudi umiru, rađaju se, vjenčaju se, poklanjaju... To je ogroman posao'', zaključio je Pejnović.

''Na par stotina mjesta trebate tražiti i biti uporni da vidite što ova država posjeduje'', zaključio je Bago.

