Novi val prijevara: Zovu starije građane, lažno se predstavljaju kao liječnici i traže novac za "hitne operacije"

Policija u svojem opširnom priopćenju ističe kako su građani starije životne dobi najčešće su žrtve kaznenih djela prijevare. Razlozi su vrlo često njihova životna dob, samostalno stanovanje te dobronamjernost. Prevaranti, osim telefonskih razgovora sve češće dolaze i na kućne pragove nudeći razne usluge i pogodnosti. Starije osobe u najboljoj vjeri pristaju na suradnju i razgovor, puštaju nepoznate osobe u svoj dom i na taj postaju žrtve prijevara.

Lažni liječnici, kao i bankari, policijski službenici, zdravstveni djelatnici, maseri - ne zovu građane na telefonski broj zbog novaca za operacije i lijekove, krivotvorenih novčanica ili pružanja besplatnih usluga



Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom.

Policijska uprava zagrebačka uočila je novi pojavni oblik kaznenog djela prijevare:

nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane,

predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara u Zagrebu,

navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći,

za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima,

traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto) u Zagrebu.



Građane iz policije savjetuju da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu ih obavijeste na 192.

Nepoznate osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica u Zagrebu i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kćer) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.

Policija poziva sve građane da budu oprezni, naime, radi se o novom obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.



Ponavljamo, ovakav zaprimljeni poziv slobodno odmah prekinite u smislu daljnjeg razgovora i o svemu obavijestite policiju na 192!

SMS poruka zbog prekršaja

Također, uočen na novi oblik prijevare.

Policija ne šalje građanima SMS poruke za počinjene prekršaje i ne traži unos podataka niti osobnih niti financijskih i apeliraju vas da ne otvarate poveznice.

Službena mrežna stranica Ministarstva unutarnjih poslova putem koje građani mogu provjeriti detalje prekršaja navedenih u obavijesti Ministarstva jest: https://eprekrsaji.mup.hr/, i to isključivo za prekršaje prekoračenja brzine. Obavijesti se ne šalju za prekršaje poput nepropisnog parkiranja.

Smishing prijevara provodi se na način da prevaranti, počinitelji kibernetičkog kriminaliteta pokušavaju u zabludu dovesti građane slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru.



U SMS poruci koju građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke te na taj način postanu žrtve prijevare a prevarantima otkriju osjetljive i privatne podatke što je njihov glavni cilj.



Počinitelji kontaktiraju građane, ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama Europe i šire te na prijevaran način od njih pokušavaju doći do njihovih podataka s bankovnih kartica i slično ili traže način da putem aplikacija kojima se mogu spojiti na daljinu uređaju žrtve i doći do mobilnog ili Internet bankarstva ili navesti samu "žrtvu" da slijedi njihove upute kako bi došli u mogućnost raspolaganja s njezinim novčanim sredstvima koji se nakon toga distribuiraju na bankovne i druge račune u inozemstvu, vrlo često se radi o računima otvorenim u "trećim zemljama“.



Savjeti što učiniti kada primite smishing poruku:

obrišite poruke,

ne odgovarajte na poruke,

nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke,

ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke,

ukoliko smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.

Romantične prijevare

Jedna od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a traži žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.



Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.



Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.



Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

Prijevare putem interneta

Internet prijevare su sve češće i raznih modusa (načina izvršenja).



Ono što vam uvijek mora biti sumnjivo:

obećanja o brzoj zaradi novca bez posla,

molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći,

traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …),

molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis,

nepersonalizirane poruke,

mnoge ovakve elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.

Naučite što prije prepoznati lažni email i prijevaru. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka. Nipošto ih ne otvarajte, već ih odmah obrišite. Ne nasjedajte na poruke u kojima vam se nudi laka zarada. Nema tog posla koji će vam u kratkom vremenu, bez velikog napora donijeti bogatstvo. Također, svakako upozorite prijatelje, poznanike, rodbinu na takve vrste prijevara jer ako je poruka došla do vas, vjerojatno će doći i do njih.

U svakom slučaju, budite oprezni, a ukoliko ste ipak postali žrtvom prijevare o tome odmah obavijestite policiju.