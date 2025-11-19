Stravičan slučaj iz zatvora, sud odlučio da je kriva i država: "Mučili su me, obrijali mi tijelo i seksualno me zlostavljali"

Općinski sud u Vukovaru donio je presudu prema kojoj država jednom zatvoreniku mora isplatiti još 7962,99 eura odštete zbog psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja koje je pretrpio u osječkom zatvoru.

Sve se događalo tijekom studenog i prosinca 2013. godine, a bivši je zatvorenik u tužbi naveo da je u sobi bio smješten s većim brojem osoba od kojih su ga više njih fizički, psihički i seksualno zlostavljali.

Neprestano je bio udaran, vrijeđan i ponižavan, a sve je kulminiralo kontinuiranim sadističkim seksualnim iživljavanjem. Bez pristanka je skinut do gola, obrijano mu je cijelo tijelo i trpio je teško seksualno zlostavljanje.

Tvrdi da je o tome obavijestio zatvorske čuvare koji nisu reagirali te se zlostavljanje nastavilo sve dok nije pušten iz istražnog zatvora, da je u više navrata podnosio pritužbe i prijave za navedeno zlostavljanje. Međutim, sud je utvrdio da je on isprva nikome nije rekao što mu se događa, a čuvari su o mogućem zlostavljanju saznali tek kada im je drugi zatvorenik prepričao što se događa u sobi.

Policajci su nakon informacije o događajima razgovarali sa zatvorenikom, ali on nije želio ništa reći. Policajac koji je svjedočio na sudu rekao je da mu je žrtva ispričala da je dobro, da ga nitko ne dira, ne maltretira i "da su dečki super" i da ga ne treba premještati u drugu sobu.

Medicinski vještak utvrdio je da žrtva ima iznadprosječne intelektualne sposobnosti, zbog čega ima teškoća u izražavanju, a drugi nadzornik je svjedočio da zbog toga njegovi odgovori na pitanja o zlostavljanju nisu bili suvisli.

Međutim, bez obzira na odgovore, policajci su nekoliko zatvorenika premjesili iz prostorije da bi se spriječio utjecaj na žrtvu, nakon čega je ona otkrila što se dogodilo. O svemu je obaviješteno Državno odvjetništvo, pokrenut je kazneni postupak, i počinitelji su osuđeni.

Dobio 186.000 kuna

Zatvorenik je 2017. godine protiv počinitelja pobijedio u sudskom sporu oko naknade štete. Dobio je više od 186.000 kuna, ali mu od toga dio iznosa nije mu bio isplaćen pa je u ovom postupku tražio da razliku solidarno nadoknadi i država jer tvrdi da je Republika Hrvatska odgovorna zato što mu je propustila osigurati sigurnost

Argument države bio je da zločini protiv njega nisu bili pasivno legitimirani, da su za sve odgovorni počinitelji i da su zatvorski djelatnici reagirali čim su dobili informaciju o zlostavljanju koje trpi.

Sud je odbio argument države i u presudi je istaknuo da je bila dužna štititi osobe lišene slobode u skladu s Ustavom, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Napominje se i da Posebno se ističe da su službenici znali da je žrtva slabijih intelektualnih sposobnosti i da je zbog toga njoj trebala posebna pozornost pri određivanju smještaju.

Osim odštete od 7962,99 eura, država je žrtvi dužna nadoknaditi i sudske troškove.