Ciklonalni vrtlog donosi promjenu vremena! Za dio zemlje upaljen i meteoalarm

U srijedu će se nad sjeverom Italije razviti ciklonalni vrtlog, na čijem će se prednjem dijelu nad našim krajevima uspostaviti pojačano jugozapadno strujanje s kojim će pritjecati razmjerno topao i vlažan zrak pa će se stvarati kišni oblaci.

Ciklona će se u četvrtak premjestiti na jugoistok kontinenta, pa će sa sjevera u naše krajeve početi pritjecati hladniji zrak.

U takvim okolnostima u srijedu ujutro na Jadranu, u priobalju i gorskom području vrlo vjetrovito s kišom, ponegdje i obilnom oborinom, osobito na Jadranu gdje će biti izraženih pljuskova i grmljavine. Kiša će tijekom dana zahvatiti i ostali dio zemlje. U unutrašnjosti će mjestimice zapuhati umjeren vjetar južnih smjerova, u gorju i jak i s olujnim udarima.

Na Jadranu vjetrovito uz jako do olujno jugo. Zbog oborine i vjetra u gorju i na Jadranu u srijedu je cijeli dan na snazi i upozorenje meteoalarma. Najniža jutarnja temperatura većinom od 0 do 3, a na moru od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj većinom u drugom dijelu dana kiša. Vjetar slab do umjeren s juga i jugozapada. Najviša temperatura od 6 do 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne većinom suho, a zatim mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne ponegdje do 10 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu kiša, ponegdje i obilna. Na Jadranu može biti i grmljavinskog nevremena. U gorju vjetar umjeren do jak s juga i jugozapada, a na Jadranu jugo u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 5 do 8, na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje obilna oborina i moguće grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjereno i jako jugo, prema večeri u okretanju na oštro i jugozapadnjak. Temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

Izgledi za kopno i more idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno mjestimice s kišom, u petak u višem gorju ponegdje i susnježicom i snijegom. Puhat će povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura zraka u postupnom padu.

Na Jadranu u četvrtak i petak promjenjivo mjestimice s kišom, a u subotu djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho. U četvrtak će puhati umjeren jugozapadnjak, a zatim bura i sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene.

Prema trenutnom materijalu za vikend posvuda promjenjivo s najviše sunčana vremena na Jadranu, osobito u nedjelju.