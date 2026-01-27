Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VREMENSKA PROGNOZA

Ciklonalni vrtlog donosi promjenu vremena! Za dio zemlje upaljen i meteoalarm

Piše DNEVNIK.hr, 27. siječnja 2026. @ 21:17 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Ciklona će u idućim danima donijeti kišu, jak vjetar i pad temperature, a za dijelove zemlje na snazi su i upozorenja. Detalje prognoze donosi meteorolog Nove TV Ivan Čačić.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    I u Hrvatskoj

    Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
  2. Dagur Sigurdsson
    konačno!

    I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
  3. Hrvatski rukometaši
    BOLJE DA NISU

    Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Netko je u Splitu osvojio više od 400 tisuća eura na Eurojackpotu
PROVJERITE LISTIĆE
Sretnik iz Hrvatske osvojio više od 400 tisuća eura na Eurojackpotu! Evo gdje ide novac
Pogledajte kako izgleda najljepša šetnica na svijetu, priznanje je odnio hrvatski grad!
Priznanje za urbani dizajn
VIDEO Pogledajte kako izgleda najljepša šetnica na svijetu! Nagradu je odnio hrvatski grad
Osoba u kritičnom stanju nakon pucnjave saveznih agenata u Arizoni
NASTAVAK KAOSA
Nova pucnjava u SAD-u! Jedna osoba je kritično, u sve je umiješana granična patrola
Opljačkana poslovnica pošte u Zagrebu: Počinitelj uletio s oštrim predmetom, prijetio djelatnicama
Drama u Zagrebu
Razbojnik prijeteći oštrim predmetom opljačkao poštu!
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
Ciklonalni vrtlog donosi promjenu vremena! Za dio zemlje upaljen i meteoalarm
JESTE LI ZNALI? Arktik se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka
MALA ŠKOLA PROGNOZE
Jeste li znali? Arktik se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Piper je pronađena mrtva okružena čoporom pasa: Vlasti donijele drastičnu mjeru
Svete životinje
Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu
Veliko klizište na Siciliji
MNOGI EVAKUIRANI
Zastrašujući prizori u susjedstvu! Kuće završile na rubu litice, stanovnici ljutiti: "Situacija je jako komplicirana..."
UZNEMIRUJUĆE Procurile jezive snimke, ovako Putinovi zapovjednici kažnjavaju dezertere: "Jedi, smeće!"
užasne metode
UZNEMIRUJUĆE Procurile jezive snimke, ovako Putinovi zapovjednici kažnjavaju dezertere: "Jedi, smeće!"
Erotski program u toplicama koje Hrvati obožavaju razbjesnio Slovence: Cijena ide do 3000 eura
"Vratite se u vrijeme bogova"
Erotski program u toplicama koje Hrvati obožavaju razbjesnio Slovence: Cijena ide i do 3000 eura
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Piper je pronađena mrtva okružena čoporom pasa: Vlasti donijele drastičnu mjeru
Svete životinje
Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
show
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Nekadašnja slatkica Amanda Bynes šokirala novim izgledom
godinama vodi borbu
Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Satima su boravili u istoj sobi s oboljelima od gripe – i nitko se nije zarazio! Evo kako
Znanstvenici su proveli eksperiment
Satima su boravili u istoj sobi s oboljelima od gripe – i nitko se nije zarazio! Evo kako
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
Urnebesno
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
tech
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Upozorenje AI stručnjaka na potez SAD-a: To je kao da prodajete nuklearno oružje Sjevernoj Koreji
“Mislim da je to ludo”
Upozorenje AI stručnjaka na potez SAD-a: To je kao da prodajete nuklearno oružje Sjevernoj Koreji
sport
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
Slovenci pred derbi s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Snažna poruka
Slovenci prije derbija s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
tv
Daleki grad: Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
DALEKI GRAD
Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
CRNO MORE
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
DALEKI GRAD
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
putovanja
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
Idemo u Sárospatak
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
novac
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Mogući kandidati
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
lifestyle
Kardigani iz novih kolekcija koje ćemo nositi ostatak zime i na proljeće
IZ NOVIH KOLEKCIJA
15 predivnih kardigana koje ćemo nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Boje zidova s kojima će dom izgledati skuplje
Krasne su
Pet boja zidova s kojima će dom izgledati skuplje, možete obojati i samo jedan zid
sve
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
Slovenci pred derbi s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Snažna poruka
Slovenci prije derbija s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene