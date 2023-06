Jezive priče nezadovoljnih klijentica jednog estetskog kirurga: "Zatvorilo mi se oko, natekle usne. Rekao je da mi ništa neće biti ako dva, tri sata krvarim"

Jedna od njih ima otvorenu ranu već mjesecima, on ju je, govori, uvjeravao kako je sve u redu. A ona završila na hitnoj hospitalizaciji. Druga već tri godine muku muči s ranama na ožiljku preko cijelog trbuha. One pak koje su ga prije prijavile, sada su bile prisiljene podnijeti nove prijave i to za krivotvorenje isprava.

A uz one DORH-u i Liječničkoj komori, podnesena je i prijava za zlouporabu položaja i ovlasti - jer je prije nekoliko godina reklamirao operacije povećanja grudi na stranici za popuste, a obavljao ih - u javnoj bolnici, čiji je tada bio zaposlenik.

Emisija Provjereno snimala ih je kroz 2021. Na desetke pacijenata estetskog kirurga koji su se žalili da im je ostavio doživotne velike ožiljke od operacija. Neke su pak tražile hijaluron, a dobile tvrde tekući silikon koji nije na popisu dozvoljenih medicinskih proizvoda.

"Morala sam otići kod psihijatra, jer s tim ožiljcima moram živjeti", ispričala je žena za Provjereno, 3. lipnja 2021.

"Nisam pristala da mi se stavi silikon, ja sam htjela hijaluron, on me je obmanuo", ispričala je druga žrtva za Provjereno 24.06.2021.

Prijavile su ga Liječničkoj komori, DORH-u.

"Od zadnjeg priloga koliko znam na DORH-u je pokrenut postupak i koliko znam on je trenutno u tijeku", rekla je Matea Rogić.

Druga pak žena ima otvorenu ranu od veljače ove godine. Tada je naime išla na estetski zahvat takozvani mini face lift. I to sve u lokalnoj anesteziji: "Zato što je doktor rekao da je to najbolje i jednostavno je rekao da razlog zašto to ostali doktori i specijalisti i kirurzi ne obavljaju operaciju u lokalnoj anesteziji, mini face u lokalnoj, zato što nemaju mu*a".

Otpuštena je kući, provela bolnu noć, no onda joj je lijeva strana počela oticati do te mjere da je imala osjećaj da će zavoj eksplodirati. Liječniku je javljala promjene iz sata u sat.

"Zatvorilo mi se oko, natekle usne, sva lijeva strana, desna strana je bila potpuno u redu. Na to je on odgovorio da ću naticati i da mi ništa neće biti ako dva, tri sata krvarim. Tako je napisao u porukama", ispričala je.

Stvar se smirila iako nije mogla otvarati usta, jesti, govoriti, niti je imala osjećaj da ide na bolje. Devet dana kasnije opet je prokrvarila. Liječnik ju je poslao u drugu polikliniku jer je bio na putu. Stvar opet sanirana, a ona sve nemoćnija odlazi iz Zagreba u grad u kojem živi.

"Nisam mogla stajati na nogama, imala sam vrtoglavice, povraćala sam, bilo mi je slabo. Noću nisam mogla spavati, javljala sam to doktoru na što nije ništa odgovarao već je rekao da je rana sasvim dobro", ispričala je druga žena koja se podvrgnula mini face liftu.

Stanje joj je bilo govori sve gore i gore. Suprug ju je odvezao obiteljskoj liječnici, a ona je uputnicom šalje na hitnu!

"Dežuran doktor je isti tren kad me pogledao rekao gospođo vi morate hitno na odjel i tako sam ja završila tjedna dana u bolnici na intravenoznoj terapiji jer sam imala infekciju celulitis, poslije celulitisa dolazi sepsa", ispričala je.

Otpustom iz bolnice doživljava totalni šok. Zove i šalje poruke osoba koja se predstavlja kao njegova medicinska sestra: "Rekla mi je da se izvolim nacrtati u Zagrebu da prestanem obilaziti kojekakve specijaliste kao što do sada obilazim. Čak je poslala i 5. travnja istu takvu poruku i da im stvaram probleme svojim obilaskom kojekakvih specijalista".

A ona je s punim pravom samo tražila tuđu pomoć i tuđe mišljenje- jer od njegovih je završila hospitalizirana, tvrdi.

Podnijela je kaznenu prijavu DORH-u, Ministarstvu zdravstva, povjerenstvima i županijskim i gradskim za zaštitu prava pacijenata pa čak i pučkoj pravobraniteljici. Prijavila ga je i Liječničkoj komori.

Do prozvanog kirurga emisija Provjereno pokuša je doći u nekoliko navrata, međutim bezuspješno. O njemu su već radili dva priloga.

Ni tada nisu uspjeli doći do njega. U lipnju 2021. je rekao da dođu na Pag i da će stati pred kameru, a onda nam na tom istom Pagu rekao kako ipak ne bi.

I rekao kako su pitanja provokativna, kako ne želi odgovarati na njih i kako se nam potrebu pravdati nikome.

Liječničkoj komori ga je prijavila i Matea s početka priče. Tražila je hijaluron koji se razgrađuje kako bi popunila usne, a dobila tvrdi nešto drugo. I sve to bilo je dogovoreno ne u ordinaciji, već kozmetičkom salonu!

Kada se situacija zakomplicirala, potražila je drugo mišljenje.

"Na pregledu mi je doktor ustanovio da je najvjerojatnije aplicirana supstanca koja je zabranjena", rekla je Matea za Provjereno 3. lipnja 2021.

Također je dodala: "Nakon toga, ja sam ga na njegovoj Facebook stranici pitala za naziv trajnog filera. Moj komentar je obrisan i nakon par minuta sam dobila poruku na Whatsapp jesam li ga ja pitala za trajne filere. Ja sam rekla da jesam. On je rekao da te informacije nisu za društvene mreže te da se radio o biopolimeru".

Dakle crno na bijelo joj je priznao o čemu se radi. Supstanca je to koja nije dozvoljena na tržištu, radi se o tekućem silikonu. I iako ima to napismeno gotovo 3 godine traje postupak pred Sudom časti hrvatske liječničke komore.

Više pogledajte u videoprilogu.

