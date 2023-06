Pristižu reakcije na presudu u Zambiji: "Djecu treba što brže integrirati u društvo"

"Sutkinja je u svojoj odluci navela da nije dokazano da su naši državljani počinili kazneno djelo trgovine djecom, kao što nije dokazano niti da su dokumenti o posvojenju lažni", navodi se u priopćenju Vlade.

Banski dvori navode da je od trenutka njihova pritvaranja pa do završetka sudskog postupka hrvatska država štitila prava i interese svojih državljana, uključujući prava četvero djece, koja su prošla postupak posvojenja i stekla hrvatsko državljanstvo.

"To smo činili pružajući im potrebnu konzularnu pomoć i štiteći njihovo pravo na pošteno i nepristrano suđenje i humano postupanje".

Djeca se, zajedno s roditeljima, vraćaju u Hrvatsku, "te im je potrebno osigurati što lakšu i bržu integraciju u naše društvo", zaključuje se u vladinu priopćenju.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izjavio je u danas da će oslobođenim Hrvatima i njihovoj djeci biti organiziran najbrži mogući transfer u domovinu. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić kazala je da bi to moglo biti već danas.

Zastupnici pozdravili oslobađanje Hrvata u Zambiji

Oslobađanje osmero Hrvata u Zambiji od optužbi za trgovinu djecom u četvrtak su saborski zastupnici pozdravili, uz upozorenje da je nužno mijenjati institucionalni okvir kako se više ne bi događali takvi slučajevi pri posvajanju djece iz trećih zemalja.

"Sretni smo, osjećamo olakšanje i izrazito nam je drago da je završila ta agonija za naše sugrađane i da su oslobođeni svih optužbi, da je sutkinja ustvrdila da je proces posvajanja bio zakonit i da nema govora o trgovini djecom, kako se insinuiralo, izjavila je Ivana Kekin (Možemo!) i ustvrdila da se to dogodilo jer Hrvatska "ima manjkavosti u procedurama posvajanja djece iz trećih zemalja".

"Dapače, naša država je to i priznala time što je uputila dopune Zakona o međunarodnom privatnom pravu. No, taj prijedlog svu odgovornost za legalizaciju dokumenata prebacuje na građane. Tek kada to osigura država, moći ćemo reći da su hrvatski građani i njihova djeca sigurni i da se radi u najboljem interesu djece, smatra Kekin.

Upozorila je također da je hrvatska javnost unazad šest mjeseci svjedočila poplavi govora mržnje te da su, kako je rekla, i pojedinci i čitave političke organizacije i stranke pokazivali najružnije moguće lice kada su preko tragedije sugrađana pokušali skupiti jeftine političke bodove.

I Mišelu Jakšiću (SDP) drago je da je ta priča završila. "To nam je poruka da moramo mijenjati neke zakonodavne okvire, a bojim se da ovo o čemu danas raspravljamo definitivno nije dovoljno, što čak priznaju i vladajući u svojim raspravama", rekao je pitajući zašto je to danas u hitnoj proceduri uopće došlo u Sabor ako i sami predlagatelji do kraja u to ne vjeruju.

Jakšić smatra da Hrvatska nije u stanju institucionalno odgovoriti na sve izazove koje današnje vrijeme nosi nego se prebacuje na pojedince. Bježi se od toga da je bilo debelih felera i unutar našeg sustava, što se jako vidjelo u ovom slučaju, upozorio je Jakšić.

Ta nepravomoćna presuda je bitna Zambiji zato što su, kako je rekao Nikola Grmoja (Most), "naša lupetala, pri čemu mislim na ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, govorili da se u Hrvatskoj neće provesti nikakva istraga".

"Zambiji je bilo bitno provesti ovu istragu, međutim, ovo ne govori ništa o tome je li se dogodila trgovina djecom. Tih optužbi su oslobođeni hrvatski državljani, a upravitelj sirotišta u DR Kongu Emmanuel Kabonga i ekipa su nedostupni zambijskom pravosuđu i još uvijek ne mogu doći na udar zambijskih institucija", kazao je.

Također je naglasio da je jako važno u Hrvatskoj "urediti stvari" da se takvi slučajevi više ne ponavljaju, ali i dodao da to nije zakon o kojem se danas raspravlja na način da je trgovina djecom nemoguća.

Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti) istaknula je da su takve situacije ne smiju više događati jer su vrlo opasne, za pojedince koji se odluče za međudržavno posvojenje, ali su i loše za ugled Hrvatske u međunarodnoj zajednici.

"Zakon o međunarodnom privatnom pravu o kojem danas raspravljamo te probleme ne rješava", ustvrdila je te dodala da Hrvatska mora uvažiti sve međunarodne konvencije kojih je potpisnik, poglavito Konvenciju o pravima djece, kako bi zaštitili prava djece, ali i pomogli našim ljudima da to reguliraju.

"Vidim da je cijela javnost, politika i svi mediji zainteresirana za to, meni je drago ako su oslobođeni, ljudi nisu krivi, i što su izašli na slobodu jer ja znam što znači biti lišen slobode", kazao je Stipo Mlinarić (Domovinski pokret). Za mene je taj slučaj završen i nemam razloga po njemu čeprkati. Ali ne mogu ne reagirati na hrvatsku politiku i medije da se tako ne prate i slučajevi ratnih zločina, upozorio je.

Oslobađanje Hrvata pozdravila je i Nada Murganić (HDZ). "To je jako dobro za njih, njihove obitelji i djecu koju su posvojili i koja su naši državljani. Mislim da je uz sve muke naša hrvatska diplomacija učinila sve što je mogla da im se u teškim trenucima pomogne", istaknula je.

Osmero Hrvata uhićeno je u Zambiji prije šest mjeseci zbog sumnje na trgovinu ljudima, odnosno zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju maloljetne djece iz DR Konga.