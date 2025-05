Horor iz zubarske ordinacije: Platili osmijeh iz snova, dobili implantate koji ispadaju - "Dali smo 12.000 eura..."

Akteri ovotjedne priče rubrike Poziva dali su posljednji euro kako bi vratili samopouzdanje. Obratili su se stomatologu Antoniju Šulinu s punim povjerenjem - no na kraju priče jedino što su dobili jest bol, razočaranje i ignoriranje institucija koje pred njihovim problemom već mjesecima šute.

Desetak pacijenata iz raznih krajeva Hrvatske platili su za osmijeh iz snova, a u konačnici dobili zubne implantante koji bi ispali već za nekoliko dana. No, tu nije kraj. Doktor Šulina, čini se, prava je legenda kada je u pitanju osnivanje tvrtki koje redovito završavaju u stečaju.

"Platili smo 12.000 eura, a posao je napravio nikakav. Implantanti su ispadali, stajali nakrivo. Upalne procese još dandanas liječim", rekao je pacijent Ivan Klarić, inače dentalni tehničar.

Sličan obrazac komunikacije bio je i kod drugih pacijenata. "Nije odgovarao na mailove, nije odgovarao na poruke i kad bi se javio za nekih dva, tri tjedna onda je krenula priča kako je bio bolestan, kako je bio na putu, kako ovo kako ono. Ima smrtni slučaj, da je dobio karcinom", rekla je pacijentica koja je htjela ostati anonimna.

Svi ovi ljudi prvo su tražili pomoć hrvatske komore dentalne medicine. "Hrvatska dentalna komora zapravo nije dala konkretan odgovor na moj dopis. Rekli su da su njihove ovlasti jako male i da oni mogu u najboljem slučaju pozvati Šulinu na nekakvo mirenje", kazao je još jedan od pacijenata Damir Plečko.

Šulina nije bio raspoložen za razgovor ni s reporterima Dnevnika Nove TV. Na pitanje kako je moguće da implantati vrijedni nekoliko tisuća eura ispadaju, Šulina je imao sljedeći odgovor: "Bio je dogovor, pacijenti nisu održavali higijenu. U ustima ima mirogojske mališane, a htjela bi ljuskice, to nema smisla."

Na to je stigao odgovor jednog od pacijenata. "To mi je jako smiješno, da nas 20 nismo dobro održavali higijenu, to ne može biti istina. Smiješno mi je i da tvrdi da ja, kao medicinski tehničar, nisam obavljao dobru higijenu usne šupljine", rekao je Klarić.

Sudska vještakinja Zita Blažić Potočki detektirala je problem čim je pogledala dokumentaciju: "Ako tvrdi da nisu dobru higijenu održavali i da je to razlog ispadanja, zašto toga nema u medicinskoj dokumentaciji svakog pojedinačnog pacijenta?"

Ali, nisu pacijenti jedini koji se u ovoj priči osjećaju prevarenima. Stomatolog Goran Vidović studirao je zajedno sa Šulinom te su zajedno osnovali tvrtku za dentalni dizajn.

"Dobili smo kredit i kad je taj novac sjeo na račun firme, ona se nakon par dana ugasila. Oprema je i dalje kod njega, ja opremu nemam, a taj isti kredit i dalje plaćam", rekao je Vidović.

Stomatolog Šulina itekako ima bogatu poduzetničku karijeru. 1995. osniva prvu tvrtku Šulina&Klaić za prodaju stomatološke opreme. Nakon sedam godina poslovanja tvrtka odlazi u stečaj. 2006. godine osniva tvrtku Stomatološka poliklinika ŠULINA, a nju gasi 2019.

Paralelno njegovo ime spominje se i u tvrtci Centar dentalne medicine Šulina gdje je naveden kao direktor. I ta tvrtka završava 2020. godine u stečaju. Na mjestu direktora bio je i u tvrtci Ekonometrija koja u stečaju završava 2019. Ime nove tvrtke je Aria Dental - ona 2022. godine također završava u stečaju.

Iz udruge potrošača naglašavaju da je logika vrlo jednostavna. "U uređenim zapadnim zemljama ovako nešto nije moguće. Budući da se kod nas zna da im se ništa neće dogoditi, znaju da se mogu tako i ponašati", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

A oni koji su sve pošteno platili - oni se valjda trebaju samo još malo strpjeti.

Pozivu se odazvao primarius Žarko Udiljak iz Hrvatske komore dentalne medicine. Kazao je da su primili nekoliko prijava vezanih za slučaj stomatologa Šuline te objasnio što mogu napraviti.

"Najprije ide postupak mirenja. Po okončanju tog postupka, ako ne uspije, svaka strana može podnijeti zahtjev na časni sud komore. Tek oni mogu izreći sankcije", rekao je Udiljak.

Dodao je da su potencijalne sankcije blaži i javni ukor. Objasnio je i kako će Komora provjeravati slučajeve.

"Kod ovakvih slučajeva, obično sudski vještaci komore napišu izvještaje po kojima časni sud komore donosi odluku. I gubitak licence, privremeni i trajni, su neke od potencijalnih sankcija", rekao je Udiljak.

Dodao je i da bi slučaj mogao potrajati i do šest mjeseci kao i da je način na koji se doktor Šulina odnosio prema pacijentima neprimjeren.