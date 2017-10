Prirodne nepogode svih vrsta i oblika ove su godine ostavile dubok trag na poljoprivredu i proizvođače poljoprivrednih proizvoda, što je pouzdan znak da će voće i povrće dramatično poskupjeti.

Nestašice poljoprivrednih uroda zbog brojnih elementarnih nepogoda koje su poharale zemlju od travnja do kraja ljeta (mraz u travnju, višemjesečna suša, tuče, rekordni požari te poplave) zato će neminovno dovesti do rasta cijena poljoprivrednih proizvoda.

Da je tome tako, već se može vidjeti na tržnicama i u trgovačkim centrima. Skok cijena najvaljuju voćari, povrtlari te brojni drugi poljoprivredni proizvođači.

S obzirom na sve navedene nedaće, u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da će u svemu tome najgore proći proizvođači specijalizirani za jednu kulturu, dok će najbolje proći oni čiji je uzgoj raznovrstan, jer će uspjeti uravnotežiti prihode.

"Dosad je neku godinu znao obilježiti jedan problem, a ove godine sve što se moglo dogoditi – dogodilo se. Ipak, što se tiče nekih primarnih proizvoda – cijene im ne rastu, suncokret je čak nešto i jeftiniji nego lani kada je bio 2,30, a sada je 2,20 kuna. Cijene su za kukuruz malo skočile, 0,80 kuna uz 25 posto vlage, no imaju tendenciju rasta. No, što se tiče prihoda, oni će za OPG-ove biti manji jer je puno manje kilograma. Na sreću, ljetos skinute kulture nisu osjetile nepogode, pa su prinosi bili dobri, čak i iznad očekivanja. Struja na nas, primarne proizvođače, ne utječe. Njezino poskupljenje osjetit ćemo možda 0 i nešto posto jer ju mi ne trošimo u primarnoj proizvodnji. No stočari će već osjetiti, njihovi ukupni troškovi zbog njezina poskupljenja rast će do 1 posto. Poskupljenje energenata najviše osjećaju povrtlari zbog grijanja zatvorenih prostora. Zato prerađivači i trgovci i na najmanje poskupljenje energenata odmah skaču s cijenama", rekao je za Glas Slavonije predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić.

Oko poskupljenja voća razgovarali smo i s glasnogovornikom Hrvatske voćarske zajednice Franom Ivkovićem, koji je rekao kako će njegove cijene višestruko porasti zbog katastrofalnih podbačaja uroda.

"Elementarne nepogode napravile su svoje i prošle i ove godine. Može se očekivati da ove godine industrijska jabuka, koja je prošle godine bila 40 lipa, ove godine bude 1,25 kuna plus PDV. Sve se to izvozi van za koncentrat i tako dalje. Znači triput više je poskupjela, jer niti Europa nema jabuke", naglašava Ivković.

Po jabuke su kod nas dolazili Austrijanci i Slovenci te ih odmah tovarili iz voćnjaka i plaćali odmah voćarima za njih, kaže Ivković. "To nije slučaj s našim otkupljivačima", dodaje.

Prošle godine prva, ekstra klasa jabuke imala je otkupnu cijenu oko 1,25 do 1,80 kuna, a ove godine ta je cijena 3,20 kuna i odmah se iz voćnjaka vozi van u Sloveniju, Austriju, Njemačku i tako dalje", kaže Ivković.

"Jasno je nakon toga da će cijene ići drastično gore i vidimo po trgovačkim lancima da su cijene oko 10 kuna za kilogram. Nemojte računati ono što oni (trgovački lanci) prodaju po tri, četiri kune. To je jabuka od prošle godine koja je ostala u hladnjačama i uvezena je iz Poljske. Oni su morali prazniti svoje hladnjače radi nove berbe i jasno je da se rješavaju starih zaliha radi nove berbe", naglašava Ivković.

"I mandarine su ove godine katastrofalno podbacile, jer se godišnje inače proizvede oko 80 do 100 tisuća tona, a ove će godine biti ubrano između 25 i 30 tisuća tona. Dakle, triput manje nego inače", kaže.

S druge strane, tvrdi Ivković, proizvođači će na mandarinama ipak puno bolje proći ove godine nego prošle, što se zarade tiče. "Ako je netko prošle godine imao 40 tona, ove će godine proći bolje s deset tona, jer nema troškova berbe, i tako dalje", ističe Ivković.