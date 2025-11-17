Zelenski u Parizu o 'velikom sporazumu', posjetit će i sjedište koalicije voljnih: "Spremno je za razmještaj snaga dan nakon prekida vatre"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i francuski predsjednik Emmanuel Macron sastaju se u ponedjeljak u Parizu gdje će razgovarati o vojnim potrebama Kijeva i suradnji obrambenih industrija dviju zemalja, a ukrajinski je čelnik spomenuo i da je "u pripremi veliki sporazum".

Kako je objavila Elizejska palača, cilj je "staviti francusku izvrsnost u industriji naoružanja u službu ukrajinske obrane" i "omogućiti nabavu sustava potrebnih za suprotstavljanje ruskoj agresiji".

Francusko predsjedništvo posebno je istaknulo "obranu ukrajinskog zračnog prostora", dok je Volodimir Zelenski u subotu ponovio svoj poziv za više sustava protuzračne obrane nakon novih masovnih ruskih zračnih napada na njegovu zemlju.

Francuska vojna baza koja će ugositi Zelenskog Foto: Afp

Francuski predsjednik i njegov kolega započet će dan u vojnoj zračnoj bazi Villacoublay, jugozapadno od glavnoga grada.

Prezentacija vojne tehnike

Ukrajinskom predsjedniku, koji je prošli mjesec potpisao pismo namjere za nabavu 100 do 150 švedskih borbenih zrakoplova Gripen, bit će predstavljen francuski borbeni zrakoplov Rafale i njegova oprema, kao i sustavi bespilotnih letjelica i sustav protuzračne obrane SAMP-T nove generacije.

Potonji bi Francuskoj trebao biti isporučen početkom 2027. Taj sustav ima poboljšane mogućnosti presretanja raketa u usporedbi s dosadašnjim sustavom SAMP-T, od kojih je jedan raspoređen u Ukrajini.

"Radimo na isporuci nekoliko sustava protuzračne obrane, na jačanju naših zračnih snaga", najavio je u petak u video snimci Volodimir Zelenski, dodavši da se "priprema velik sporazum s Francuskom" i kako je "siguran da će biti finaliziran vrlo brzo". Kazao je da je riječ o "povijesnom sporazumu".

Krajem listopada Macron je najavio isporuku - "u nadolazećim danima" - protuzračnih raketa Aster koje se koriste za sustav SAMP-T, kao i dodatnih borbenih zrakoplova Mirage 2000. Kijev je već primio tri od šest obećanih zrakoplova.

Francuski Rafale Foto: Afp

Dvojica čelnika poslijepodne će u Elizejskoj palači sudjelovati u radu francusko-ukrajinskog foruma o bespilotnim letjelicama.

Ove godine Kijev kani koristiti više od 4,5 milijuna bespilotnih letjelica, koje su odgovorne za 70 posto uništenja neprijateljske opreme na prvim linijama bojišnice. Zemlja je u tu svrhu razvila snažnu proizvodnu mrežu. Ukrajina koristi i bespilotne letjelice da bi oborila bespilotne letjelice Shahed koje se svake noći lansiraju prema njezinu teritoriju.

Multinacionalne snage

Emmanuel Macron i Volodimir Zelenski posjetit će i Mont Valérien, zapadno od Pariza. Ondje će obići sjedište "multinacionalnih snaga za Ukrajinu", koje Pariz i London spremaju za razmještaj u sklopu sporazuma o prekidu vatre i "sigurnosnih jamstava" koja će se pružiti Kijevu.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Ovo je sjedište osnovala "koalicija voljnih", koju čini 35 zemalja, uključujući i Ukrajinu. Sjedište je "operativno" i "već je spremno za razmještaj snaga dan nakon prekida vatre", tvrde francuski izvori.

Ovaj deveti posjet ukrajinskog čelnika Francuskoj od početka velike ruske invazije na njegovu zemlju u veljači 2022. događa se u trenutku kada Ukrajinu potresa korupcijski skandal koji je rezultirao ostavkom dvoje ministara.