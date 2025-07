Danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Puhat će slab, ponegdje umjeren jugozapadni i južni vjetar, navečer u unutrašnjosti mjestimice i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom će se kretati od 30 do 35 stupnjeva.

Vrijeme danas, 24. srpnja 2025. Foto: DHMZ/Screenshot

Sutra će na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno te je također mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Drugdje će biti djelomice do pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 34, a u Dalmaciji i do 36 stupnjeva.

Onda za vikend stiže promjena. Kiša i pljuskovi s grmljavinom, kojih će u petak bit uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, proširit će se i na druge dijelove zemlje.

"Jače i rasprostranjenije pogoršanje koje stiže u subotu navečer, nakon čega će osjetno zahladnjeti. U nedjelju će temperatura biti 5 do 10 stupnjeva niža", u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

"Međutim, i prije nje može biti pljuskova i grmljavine, osobito u zapadnim predjelima zemlje, uz cijelu granicu sa Slovenijom", napomenuo je.