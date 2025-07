Meterolog otkrio kada stiže jače pogoršanje koje se već neko vrijeme najavljuje

Atmosfera se nad južnom Europom pomalo smirila. Blago je ojačala anticiklona sa sjeveroistoka kontinenta čiji se ogranak proteže do Hrvatske.

Međutim, i dalje nije sasvim stabilno, niti će biti do kraja ovog tjedna. Fronte se stalno šuljaju u našoj blizini, a ima i dosta vlage nad Hrvatskom. Tako ćemo sutra još imati rijetke, lokalne pljuskove, a onda u petak i osobito za vikend - sve češće, uz jače pogoršanje, ali i osvježenje.

U četvrtak će ujutro u velikom dijelu Hrvatske biti pretežno sunčano i toplo. Postoji samo mala mogućnost za lokalne pljuskove uz zapadnu obalu Istre u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

Vjetar će puhati uglavnom slabo, na obali će to biti jugo, a na kopnu promjenjiv smjer. Najniža jutarnja temperatura u gorju će biti oko 14, u nizinama unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu između 22 i 24.



I poslijepodne će biti pretežno sunčano u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali ipak uz malo više oblaka nego ujutro. Pri tome raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu kojih će ponajprije biti uz slovensku granicu, nakon 15 sati. No to će biti samo kratkotrajno i prolazno, do večeri će posvuda prestati. Danju će puhati slab jugozapadni vjetar i ponovno će biti vruće i sparno, najviše oko 33.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu imat ćemo sunčano i vrlo vruće vrijeme, još toplije nego na zapadu, s temperaturom do 34, 35 Celzijevih stupnjeva te sa slabim vjetrom južnih smjerova.

Ovdje je znatno manja mogućnost za poneki pljusak. Eventualno može kratko pasti na zapadu Podravine, u kasnopopodnevnim satima.

U Istri, Primorju i gorju drugi će dio dana biti prevladavajuće sunčan i vruće, s temperaturom oko trideset stupnjeva. Ali, u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, sredinom dana i rano popodne, lokalno može biti kraćih pljuskova. Oni bi dakle prije večeri posvuda trebali prestati. Vjetar će biti većinom slab, na moru će i dalje puhati jugo.

U Dalmaciji u četvrtak većinom vedro i sunčano i u drugom dijelu dana. Vjetar će nakon podneva okretati s juga na maestral. I bit će prilično vruće – čak i malo toplije nego u srijedu – između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.

More je i dalje ugodno toplo, temperatura je između 25 i 27, pri čemu je najtoplije oko Splita, Raba i Crikvenice.

No, treba ipak imati na umu da je UV indeks u gotovo cijeloj Hrvatskoj vrlo visok, pa je potreban oprezan pri kupanju odnosno izlaganju suncu, osobito u Dalmaciji gdje će, vidjeli smo, biti najmanje oblaka.

U petak i subotu na kopnu pretežno sunčano, ali nestabilnije pa je veća mogućnost za pljuskove i grmljavinu, osobito u zapadnim predjelima.

No to je sve samo uvod u jače i rasprostranjenije pogoršanje koje stiže u subotu navečer, i nakon kojega će osjetno zahladnjeti. U nedjelju će temperatura biti 5 do 10 stupnjeva niža.

I pred Jadranom su nestabilniji dani. Prvo će u petak pljuskova biti na sjeveru, i to već ujutro. A zatim su u subotu pljuskovi izgledni i u Dalmaciji pri čemu navečer može biti jačeg nevremena. Od nedjelje će se temperatura malo sniziti uz umjerenu do jaku buru i tramontanu.



Dakle, promjena vremena sa zahladnjenjem nije otkazana, samo je malo odgođena. Stiže nam za vikend!

Međutim, i prije nje može biti pljuskova i grmljavine, osobito u zapadnim predjelima zemlje, uz cijelu granicu sa Slovenijom.