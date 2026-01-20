Usvojen zakon koji bi mogao promijeniti tržište lijekova: "Sve smo više ovisni o uvozu generičkih lijekova iz Indije i Kine"

Izvješće predstavlja odgovor Europske unije na urušavanje međunarodnog poretka, s ciljem povratka proizvodnje lijekova u Europu i rješavanja sve izraženijeg problema nestašice lijekova.
“Trenutačno smo sve više i više ovisni o uvozu generičkih lijekova iz Indije i Kine, a ako ne znate ništa o tome, dodat ću tome i onu novu neovisnost o uvozu inovativnih lijekova iz SAD-a u sljedećih pet ili deset godina. Zato je Zakon o kritičnim lijekovima od goleme važnosti”, rekao je Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu.