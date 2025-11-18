Mlinarića u Koloni sjećanja posebno dirnuo jedan prizor, komentirao i vijenac udruge VeDRA: "To sigurno nećemo dozvoliti"

Na 34. obljetnicu stradanja Vukovara u Koloni sjećanja od Memorijalne bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata sudjelovalo je, prema prvim procjenama oko 125 tisuća ljudi.

Dan je posebno emotivan za preživjele branitelje i braniteljice. U gradu je život izgubilo 2717 osoba, vukovarski branitelji gubili su suborce, prijatelje, ali i civile, članove obitelji. Nova agonija za njih je počela zarobljavanjem i odvođenjem u logore.

"Hodao sam za svoga pokojnog brata Mileta Mlinarića, ali hodao sam za sve svoje prijatelje koji su izgubili život u bitki za Vukovar ili koji su nažalost streljani na Ovčari ili koji su moji supatnici iz logora, koji su ostali u logoru, koji su ubijeni od batina. Hodao sam za sve njih, ali najdraže mi je, i tu bih htio pohvaliti stvarno inicijativu patera Ike Mandurića, umjesto njih Osječki i hrvatski SKAC-ovi su danas nosili majice. Mladi ljudi su nosili majice sa imenima hrvatskih branitelja i civila i svih onih koji su poginuli. To je najveličanstvenije bilo danas u ovoj koloni, kad vi vidite te mlade ljude. Oni hodaju umjesto njih i to me stvarno danas emotivno pogodilo", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe, vukovarski branitelj i zastupnik (DP).

"Ako vidimo danas ove kolone mladih i svake godine kolone te mladosti, pa vrijedilo je se boriti za njih, da oni žive u demokratskom društvu, da žive u slobodnoj Hrvatskoj i da ovdje stvaraju svoje obitelji i da ostanu ovdje živjeti. Ni u jednoj državi na svijetu nije idealno, ali zato je na njima, naša generacija je stvorila u krvavom ratu državu, na njima je sad mlađima da je urede po svojoj mjeri, po svojoj djeci, da bude onakva čestita i lijepa kakva i treba biti", dodao je.

Na pitanje o podjelama u društvu i političkom prostoru, kao i zabranu udruzi VeDRA da polože vijenac za ubijene građane srpske nacionalnosti.

"Neka udruga, za koju nikad nitko nije čuo, dolazi bacati vijence za neke civile srpske koji su ubijeni 17.11. tamo kod Dunava. Što je notorna laž, znači učesnik sam od prvog do zadnjeg dana u Vukovaru, točno znam gdje se što dogodilo. Ako su srpski civili, a jesu poginuli, poginuli su od granata koje su padale na ovaj grad, preko milijuna granata velikog kalibra je ispaljeno na Vukovar. Ginuli su svi, pa i hrvatski branitelji srpske nacionalnosti. Nitko ne osporava da nisu svi ginuli ovdje, ali da neko ide provocirati... ", rekao je zastupnik i dodao da je riječ o čistoj provokaciji.

"To je isto kao da netko dan prije obilježavanja Holokausta dođe i da polaže vijenac za njemačke civile koji su poginuli. To se ne radi, takve provokacije se ne radi. To nije dobro ni za grad Vukovar, ni za suživot, niti za povijest i izjednačavanja žrtve i agresora. To sigurno nećemo dozvoliti", dodao je.

Program obilježavanja se u Vukovaru nastavlja u 18:11 sati, kad će se oglasiti crkvena zvona.