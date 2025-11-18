FOTO Veterani iz udruge VeDRA nakon optužbi položili vijenac kod Borova sela

Udruga VeDRA, Veterani Domovinskog rata i antifašisti, oglasila se na svojem Facebooku nakon što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ustvrdio da je njihova želja da bace vijence u Dunav za, kako su naveli u dopisu, nevino ubijene građane srpske nacionalnosti, nazvao čistom provokacijom.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Kao i svake godine, i ove smo godine na dan pada herojskog Vukovara uz sudjelovanje u Koloni sjećanja željeli položiti vijenac pod spomenik pobijenim braniteljima i civilima grada heroja na Ovčari. Kao i svake godine, i ove smo godine željeli u Dunav u Vukovaru spustiti vijenac u počast srpskim civilima koji su ni krivi ni dužni ubijeni u tom gradu. Ni jedno ni drugo nisu nam dozvolili, uz poluanonimne prijetnje da udruga VeDRA nema što raditi u Vukovaru i optužbe gradonačelnika Marijana Pavličeka da provociramo u vrijeme Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. I iz policije smo dobili dobronamjernu sugestiju da zbog loše atmosfere odustanemo od ova dva čina za koje smatramo da predstavljaju civilizacijski iskorak ka boljem suživotu svih građana Vukovara. Hvala im na tome, i na osiguranju koje su nam pružili. Hvala i svima koji su nam pružili gostoprimstvo i podržali nas u našim nastojanjima.

Odustali nismo, ali smo - poštujući policijske sugestije - promijenili mjesto na kojima smo odali počast svim žrtvama krvave opsade Vukovara. Stoga smo vijenac u Dunav spustili u Borovu, smatrajući da je potrebno prisjetiti se ljudi čiji je jedini grijeh bila pogrešna nacionalnost, a o čijim ubojstvima i ulozi Tomislava Merćepa je tadašnji Vladin povjerenik Marin Vidić Bili izvijestio i predsjednika Franju Tuđmana i premijera Franju Gregurića. Izgleda kao da je pojedincima sve do danas čak i mrtav Srbin velika prijetnja.

Nismo odustali, niti ćemo ikad odustati, ni od odavanja počasti žrtvama srpske agresije na Vukovar, no zbog istih razloga vijenac smo umjesto na Ovčari položili pod spomenik ubijenim redarstvenicima u Borovu Selu. Ali vratit ćemo se, i uvijek ćemo se vraćati u Vukovar i na druga stratišta iz Domovinskog rata.

Cijela hajka na našu udrugu ovoga puta je začinjena i optužbama koje u današnje vrijeme izgledaju poput tjeralica i poziva na linč, što je kazneno djelo. Naravno, sve je utemeljeno na montiranim snimcima, izvlačenju izjava iz konteksta i lažnim objedama. Očito, određenim snagama u hrvatskom društvu jedini cilj je trovanje atmosfere i širenje mržnje, posebno među mladima.

Nasuprot tome, naš jedini cilj je poštivanje Ustava i temelja na kojima je stvorena hrvatska država, među ostalim i na antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i na jednako antifašističkom Domovinskom ratu.

I od toga nećemo odstupiti ni milimetra.