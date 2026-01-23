Obavijesti Foto Video Pretražite
Gnjusna prevara

Starici stigao uznemirujući poziv: "Mama daj pare, slušaj doktora, pomozi mi"

23. siječnja 2026. @ 12:07
Telefonski poziv, ilustracija
Telefonski poziv, ilustracija Foto: Getty Images
Brzom reakcijom policije pronađen je novac ukraden od 86-godišnjakinje, a dvije osobe su uhićene i predane pritvorskom nadzorniku.
