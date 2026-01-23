Starici stigao uznemirujući poziv: "Mama daj pare, slušaj doktora, pomozi mi"

Pala je još jedna ekipa koja je na gnjusni način varala građane i tako im uzimala novac, ovoga puta na području splitsko-dalmatinske županije.

Stiže vam telefonski poziv liječnika koji navodi da je netko vama blizak u bolnici i da je hitno potrebno donijeti novac ili zlato. Način je to kako su prevaranti, u ovom slučaju žena i muškarac, pokušali od jedne 86-godišnjakinje ukrasti čak 72 tisuće eura. Nije im to jedini put. Na ovaj su isti način prevaru pokušali još dva puta, no nije im uspjelo.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvoje stranih državljanina, 51-godišnjom Ukrajinkom i 41-godišnjim Mađarom za koje je se sumnja da su počinili jedno kazneno djelo Prijevare te su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Kako su varali

U srijedu oko 14 sati 86-godišnjakinja iz Splita primila je telefonski poziv, nepoznata osoba predstavila se kao doktor iz bolnice i rekao da je njena kći pala i da im treba platiti 95.000 eura za lijek koji će joj omogućiti da joj ne amputiraju nogu jer je teško ozlijeđena.

Novac je trebala stavi u plastičnu vrećicu i predati je ženskoj osobi ispred zgrade, što je oštećena i učinila. Predala im je 72 tisuće eura.

Dvojac je zatim napustio područje splitske županije i uputili su se u Zadar. Policija ih je pratila te je su ih zajedničkom akcijom uhitili na području Zadra. Kod njih je pronađen otuđeni novac koji će biti vraćen oštećenoj 86-godišnjakinji.

Pokazalo se da su Ukrajinka i Mađar pokušali istu prevaru i ranije. Jedna 74-godišnjakinja na području Splita dobila je poziv u kojem je navodni doktor rekao da mora zbog liječenja sina sakupiti zlato i novac za operaciju, na što je ona rekla da nema toliko zlata i novca te je prekinula razgovor.

"Mama daj pare"

Drugoj 89-godišnjakinji u pozivu su rekli kako za liječenje kćerke mora predati 170.000 eura, no ni na nije imala novaca, nakon čega je čula ženski glas koji joj je rekao, "Mama daj pare, slušaj doktora, mama pomozite mi”. 89-godišnjakinja je pozvala svog supruga, nakon čega je poziv prekinut.

Prevare ovog dvojica sežu i do Virovitice, gdje je poziv u siječnju žena primila poziv da je njezin sin pao po stepenicama i slomio nogu te mora hitno na operaciju koja košta 10.000. Oštećena žena predala im je četiri tisuće eura i zlatni nakit.

Iz policije pozivaju građane na oprez u ovakvim situacijama i ne predaju novac nepoznatim osobama. Napominju da su počinitelji ovih kaznenih djela uporni, zovu više puta i njihove mete su starije osobe kojima žele lažno prikazati da su im djeca u opasnosti i da će svoju djecu dovesti u ugrozu ako liječniku ne daju novac.