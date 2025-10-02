Okrutno su prevarili staricu i uzeli joj 30.000 eura, rekli su da dolaze iz bolnice

Riječka policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za dvjema osobama koje su se lažno predstavile kao djelatnici riječke bolnice i uvjerile 88-godišnjakinju da je njenoj kćeri hitno potrebna operacija te joj na prevaru naplatili 30.000 eura.

Prema podacima iz Policijske uprave primorsko-goranske, policija traga za muškarcem koji se u telefonskom razgovoru prije dva dana 88-godišnjakinji predstavio kao liječnik iz riječke bolnice.

Uvjerio ju je da je njenoj kćeri žurno potrebna liječnička pomoć, odnosno operacija za koju treba uplatiti novac pa je ona, ne kontaktirajući svoju kćer niti druge poznate osobe, prema uputama navodno liječnika predala nepoznatoj ženi za koju je mislila da je iz riječke bolnice 30.000 eura za "operaciju".

Kada nije dobila obećane povratne informacije i nakon razgovora s kćeri, 88-godišnja žena je shvatila da je prevarena.

Iz policije ponovno pozivaju na oprez pri komunikaciji s nepoznatim osobama i naglašavaju kako liječnici i medicinski djelatnici za operativne i druge postupke liječenja ne kontaktiraju pacijente putem telefona niti traže novac.

Građane savjetuju da ako prime ovakav ili sličan telefonski poziv odmah prekinu komunikaciju s nepoznatom osobom i obavijeste policiju na broj 192.