Stanovnici naselja na ulazu u grad guše se u dimu i smeću: Pravi horor počinje kad padne noć

Zamislite da svakodnevno gledate kako netko ilegalno baca, pali i zakopava otpad na privatnoj zemlji, uz vašu kuću, pod vašim prozorima.

Institucije to sve znaju. Sve evidentiraju, pišu zapisnike pa ih, pretpostavljamo, uredno spremaju na dno ladice. Jer odlaganje i paljenje, kako bi dobili sirovinu koju će naknadno prodati, je nečiji stil života.

Mještani Petruševca zavapili su ekipi rubrike Poziv. "Godinama vodimo borbu s ogromnim količinama otpada koje se odlažu uz naše domove. Kada padne mrak, otpad se pali i širi se nesnosnan smrad - sve smo prijavljivali svim nadležnim institucijama, gradskim institucijama, međutim jasnog i konkretnog rješenja nema, stoga Vas molim pomozite nam".

Odbačeni glomazni otpad, plastika, šuta - tako izgleda jedan od ulaza u hrvatsku metropolu.

Kada padne noć, gotovo svakodnevno zagrebačkim vatrogascima stižu pozivi iz Petruševca.

Da nitko ne zna tko svakodnevno zatrpava grad smećem teško je povjerovati, kažu iz udruge Ekologija grada.



"Apsolutno svi znaju tko to radi, nije to ništa novo. Svi općenito imaju problem nazvati stvari svojim imenom, a svima je savršeno jasno otkud otpad dolazi i tko taj otpad pali - naši lokalni zagrebački Romi. Oni se dugi niz godina bave skupljanjem sekundarnih sirovina, a otpad koji ne mogu prodati, koji ne mogu naplatiti, završava na zgarištu", rekao je Josip Pavlović.

Činjenicu da je glavni grad Hrvatske okupan smećem ne treba posebno naglašavati, ali da pred tim problemom svi, osim onih koji žive uz bok otpada, zatvaraju oči - to je poraz za sebe.

Postoji li rješenje?

Iz Grada Zagreba kažu kako su njihovi komunalni redari redovito na terenu i da su pokrenuli više prekršajnih postupaka radi utvrđenog spaljivanja otpada. Ističu da su obavijstili i državni Inspektorat i da će uskoro na neke lokacije postaviti kamere.

O problematici ovakvog zbrinjavanja otpada je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković.

"Rekla bih da se ovdje radi o strašnom nedjelu protiv prirode i okoliša, a koji može imati negativan utjecaj na tlo i vode, no to uvijek treba ispitati. Mi imamo evidenciju gdje se prijavljuju ovakve lokacije, a njih ima na tisuće", poručila je Vučković.

Kako kaže, ukoliko je fizička osoba nepropisno odložila otpad, ona ga je dužna i otkloniti. Međutim, ako je nepoznat počinitelj, onda se tereti osobu na čijem je posjedu odložen otpad. "Potrebno je učiniti sve kako bi se otkrili počinitelji, a zakon je u izmjenama", nadodala je.

Iako je zakon u izmjenama, razmotrit će se i visina kazne za ovakva djela.

Petruševac nije jedina takva lokacija. "Ja znam da su ljudi nestrpljivi, ali država je na sebe uzela teret otklanjanja i financiranja otklanjanja otpada sa sličnih lokacija. Mi ćemo otkloniti otpad i zaštititi imovinsko-pravne interese Hrvatske", uvjerava Vučković.

Naglasila je kako je i opcija postavljanja videonadzora na takve lokacije u razmatranju.

