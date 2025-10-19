Ljudi se guše u smeću, a nitko im ne pomaže: "Tko to pokuša spriječiti doživljava uvrede i napade"

Večerašnji Poziv donosi priču o jednom od ulaza u Zagrebu koji je pretvoren u ilegalno odlagalište otpada. Spaljivanje kablova, otpad u vodozaštitnoj zoni, svakodnevni požari i prijetnje stanarima – to je tek mali dio svakodnevice stanovnika Petruševca.

"Priča na toj lokaciji datira već od prije pet, šest godina. Svakom slijedećom intervencijom mi nailazimo na sve više i više tog glomaznog otpada koji se kasnije pali", napomenuo je vatrogasac

Kucali su na sva vrata, tražili pomoć raznih institucija, no jedino što su dobili jest prebacivanje odgovornosti.

"Redovito se borimo sa štakorima, sa žoharima. Nažalost sam nemoćna. Sve te probleme s kojima se mi u ovoj zgradi bakćemo, to sve znaju i u poglavarstvu jer i u poglavarstvu sam bila i poglavarstvu sam slala također mailove i slike. Nažalost njihov odgovor meni je da su oni nemoćni", rekla je Sabina Horvat, predstavnica stanara.

"Bilo tko da stane s autom i pokuša to spriječiti doživljava uvrede, fizičke napade", ispričao je Mato Kelava.