U tijeku je velika smjena turista. Prvi vikend u srpnju prolazi u znaku kolona i zastoja na cestama. No, unatoč prometnoj gužvi, turistički djelatnici nisu sretni. Takozvana srpanjska rupa donijela je slabije rezultate, pogotovo u privatnom smještaju.

Kod naplatne postaje Lučko u smjeru mora tijekom subote su se stvarale kolone vozila. Mnogi, pogotovo strani turisti, putovali su satima. Zbog prometnih nesreća tijekom dana vozilo se povremeno sporo i u dugim kolonama. Neka pak vozila nisu izdržala dugotrajnu sporu vožnju i stajanja pa su se kvarila.

No, put na more turistima ništa nije moglo pokvariti. Povremeno su se stvarale kolone i na graničnim prijelazima, a policajci su po potrebi otvarali više traka kako bi se spriječila duža čekanja. ''Treba još neki malogranični prijelaz napraviti jer to je katastrofa'', kaže Patrik iz Slovenije.

Odmora nema za turističke djelatnike. Nakon nekoliko godina pojavila se takozvana srpanjska rupa. Najveći pad bilježi se kod privatnih iznajmljivača. Neslužbeno se barata podatkom od deset posto manje gostiju. ''Ponuda se povećala, ponuda sličnih destinacija koje imaju isti proizvod kao što mi imamo u glavnoj turističkoj sezoni. I naravno da onda nešto što nije konkurentno u ovom času nije popunjeno'', objašnjava direktorica Turističke zajednice grada Krka Nataša Jurina.

Vlasnik kuće za odmor na otoku Krku Frane Mrakovčić jedan je od onih koji je uložio u poboljašnje ponude, pa slobodnog mjesta nema do polovice rujna. ''Treba cijenu i kvalitetu prilagoditi gostima. To bi bilo to, ja mislim'', kaže Mrakovčić.

Dobro ide i Hrvatskim autocestama koje bilježe rast prometa. ''Imamo šest posto više naših korisnika koji dolaze na autocestu i šest posto više prihoda. Za nas je godina izuzetna za sada'', kaže Krešimir Vuksan, HAC-ov pomoćnik direktora za naplatu cestarine.

Kišni svibanj ostavio je traga u turističkim rezultatima kampova i privatnih iznajmljivača, a srpanjska rupa novo je neugodno iznenađenje. Marina Šćiren Rizner, direktorica Turističke zajednice Novalja, ističe da svake godine u Novalji u obiteljskom smještaju imaju kapacitet od 1000 kreveta. ''Tu brojku treba popuniti. Trenutno raspolažemo s 21.000 kreveta u obiteljskom kapacitetu i 7000 u kampovima, plus hosteli i hoteli. To je negdje oko 30.000 kapaciteta kreveta. To nije mala brojka koju treba popuniti, a broj turista koji dolaze ne prati tu količinu koja nam svake godine raste'', kaže Šćiren Rizner.

Uskoro počinje špica sezone

Direktorica TZ Novalje ističe da postoje razlike u popunjavanju kapaciteta u obiteljskom smještaju, pa se događa da je jedan iznajmljivač popunjen od svibnja do rujna, a drugome su kreveti prazni. ''Zašto? Između ostalog, ulaganje u kvalitetu i kvalitetan obiteljski smještaj, dakle prilagođavanje našim trendovima, odnosno trendovima tržišta. Taj iznajmljivač obično nema problema s punjenjem, ali onaj koji malo kaska s tim, koji ne uredi svoj apartman, koji ne uključuje marketing u cijelu priču i koji se možda prepušta punjenju preko platformi bookinga, Airbnba, oni su u toj poziciji da se sada puno teže pune'', objašnjava Šćiren Rizner.

Špica sezone, koja uskoro počinje, pokazat će idu li stvari na bolje ili će ove godine biti potrebno puno više truda za bar isti turistički prihod kao lani koji je iznosio oko 12 milijardi eura.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr