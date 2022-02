Bivši predsjednik Opće skupštine Ujedinjenih naroda Srđan Kerim komentirao je ruski napad na Ukrajinu.

Srđan Kerim je rekao da uvođenja ekonomskih sankcija, koje su najavile zapadne države, neće biti dostatno jer su sankcije selektivne te je dodao da se sve trebalo riješiti diplomacijom.

"Trebalo je diplomatskim putem doći do načina da se postigne sporazum između Rusije i Zapada jer su oni pregovarali. Ukrajina je statirala, a sad je kolateralna žrtva i platit će cijeli račun. To je zaista tragično", rekao je Kerim.

Što se tiče stava Kine, koja je u ovom sukobu stala uz Rusiju, Kerim je rekao da je stupanj nepovjerenja između Kine i Rusije s jedne, te Sjedinjenih Država i Zapada s druge strane, dostigao kritične razmjere.

"To vodi ka poremećaju čitavog međunarodnog poretka i međunarodnih odnosa. Moramo se vratiti onome što je u ovakvim situacijama uvijek pravo rješenje, a to je diplomacija. Mora se sjesti za stol i razgovarati o onome što svaka strana želi i mora se postići nekakav dogovor. Svaki dogovor je bolji nego rat", rekao je Kerim tijekom razgovora s reporterkom Dnevnika Nove TV Katarinom Jusić uživo u izvanrednim vijestima u 10h.

Bivši predsjednik Opće skupštine UN-a komentirao je i tvrdnju ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da je Ukrajina u ovom ratu ostala sama.

"Tužno je što je Ukrajina od početka naivno vjerovala da se može oslanjati na NATO u vojnom smislu. S predsjednikom Vladimirom Putinom je zapravo lako. To ne govorim cinično, nego kao diplomat s višegodišnjim iskustvom. On radi i govori ono što misli. On je sve svoje poteze na neki način najavio i trebalo je biti svjestan toga da će on to i provesti", rekao je Kerim.

"Ukrajina je trebala od početka shvatiti da ne može igrati na kartu NATO-a, već na približavanje Europskoj uniji i na neutralnost. Ako Švedska, Finska, Švicarska i Austrija mogu biti neutralne 70 godina nakon Drugog svjetskog rata, onda ne vidim zašto to ne bi bio slučaj s Ukrajinom", dodao je.

Kerim je također rekao da je kasno da se prihvaćaju svi ruski uvjeti, nego da sada treba razgovarati pitanje po pitanje i naći se na sredini.

"Nisu ni svi uvjeti koje postavlja Putin prihvatljivi, ali on osjeća pukotinu u zapadnom bloku. Nema dovoljno jedinstva ni u NATO-u ni u Europskoj uniji. On to vidi i on to koristi, a ceh tome je platila i plaća Ukrajina", rekao je.

Kerim je komentirao i utjecaj ove krize na Hrvatsku i stanje u susjednim državama.

"Pouka iz ove situacije treba biti sljedeća: ne smijemo dozvoliti da se raspaljuju strasti u Bosni i Hercegovini. Ondje žive Hrvati, Srbi, Bošnjaci i mislim da susjedne države tu imaju interes da se održi mir i stabilnost", rekao je bivši predsjednik Opće skupštine UN-a.

"Trebaju konstruktivnim međusobnim razgovorima rukovodstvo u BiH dovesti do toga da samostalno rješava stvari jer nam je Ukrajina najbolja pouka da se sami moramo brinuti o svojim interesima, a ne da čekamo da nas 'veliki' mire", zaključio je.

