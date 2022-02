Na izvanrednom sastanku sinoć su se u Bruxellesu našli lideri članica EU, kako bi dogovorili oštre sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu.

Nakon sastanka pred novinare je stao Andrej Plenković. Još jednom je ruski napad na Ukrajinu, rekavši da je riječ o događaju bez presedana, a jučerašnji datum svijet će dugo pamtiti.

"Ovo sigurno nije zadnja poruka koju će EU poslati Rusiji", rekao je komentirajući strogi paket sankcija, odnosno udar na 70 posto ruskog bankarskog tržišta.

Napad na Ukrajinu još je jednom nazvao kršenjem međunarodnog prava i to bez presedana.

Najavio je nove krize koje će iz ove proizaći, kao što su energetska i izbjeglička. EU, napomenuo je, jedinstvena je. Smatra da udar na ruski bankarski sektor neće utjecati na poslovanje Fortenove.

"Vidjet ćemo. To ne odlučujemo mi", odgovorio je na pitanje očekuje li prekid opksrbe plinom iz Rusije, ali je naglasio kako Europa traži alternativne izvore, s obzirom da 40 posto plina uvozi iz Ruske Federacije.

"Stvara se nova, dugoročna mreža", rekao je.

Na sastanku se raspravljalo o mogućnosti da se nestabilnosti preliju na jugoistok Europe.

"Apel predsjednika Zelenskog jako podsjeća na Hrvatsku '91., samo što je invazija puno veća, a napad je veći. Treba paziti na stabilnost i na Kosovu, Crnoj Gori, BiH", rekao je premijer.

"Katastrofalno. Ne mogu izraziti veću ogorčenost što se ovo događa u 21. stoljeću. Ovaj 24. veljače ćemo jako dugo pamtiti", komentirao je izvješća o brzini kojom ruske snage napreduju prema Kijevu.

Pozdravio je i jučerašnje priopćenje Zorana Milanovića, rekavši da se čini kako su "približili stajališta". Čim premijer sleti u Zagreb, održat će sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Bilo bi groteskno, rekao je, da se sankcije ne odnose i na Bjeloruiju.

"Ovaj dan ćemo pamtiti. On je stubokom promijenio sve", rekao je.

Što ako Putin pobijedi?

"Nije dobro, To je ogroman presedan", rekao je.

Strahuje li od reakcije Srbije?

"Srbija tu nema puno manevra. To sjedenje na dvije stolice može funkcionirati u mirno doba. Hrvatska je na pravoj strani. ako govori Janša, ako govorim ja, vidi se distinkcija između zemalja koje znaju što je rat. Tu je Hrvatska vrlo jasna i bez ikakvih dilema", odgovorio je.

Ako bude ratnih zločina, sigurno će uslijediiti procesi.

Zasjedali su do kasno u noć. Ursula von der Layen tvitala je kako su države članice jedinstvene, a sankcije prema Rusiji ogromne.

