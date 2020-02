Hrvatska danas dobiva petog predsjednika Republike od neovisnosti. Zoran Milanović točno u podne u Uredu predsjednika prisegnut će pred sucima Ustavnog suda, a inauguraciju će uživo pratiti specijalna emisija Nove TV.

Inauguracija Zorana Milanovića potpuno je drugačija od dosadašnjih hrvatskih predsjednika jer je prva koja se neće održati na Markovu trgu. Pozvano je nikad manje uzvanika – svega 40-ak, a ovo je i prva inauguracija nakon koje će se odmah obaviti i primopredaja Ureda predsjednika.

Svjetske i europske inauguracije velik su politički, ali i javni događaj. Prati ih velik broj novinara, kamera, fotografa, prati se svaki korak izabranog predsjednika i njegove obitelji, proučava se odjeća, obuća, verbalna i neverbalna komunikacija.

Svaki je detalj važan

Profesorica Marijana Grbeša-Zenzerović smatra da Milanović promjenom mjesta inauguracije šalje dobru poruku. ''Svaki predsjednik nosi nešto svoje. Milanović je izabrao inauguraciju koja odgovara njegovu stilu i zato to podržavam. Mislim da je to dobar odgovor na političku situaciju u zemlji koja je trenutno izuzetno napeta, histerična i ovo je poruka: 'ajmo stati na loptu i spustiti sve na neke uljuđene okvire''', smatra profesorica.

S druge strane, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović smatra da je izabrani predsjednik svoju inauguraciju ipak trebao održati na Markovu trgu jer je to sjedište hrvatske politike.

Na inauguraciju Zorana Milanovića pozvano je oko 40 uzvanika, a stručnjak stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić kaže da bi neki Milanoviću ipak mogli zamjeriti ''elitistički pristup Pantovčaku''. ''To je kao sa svadbom. Ili ćete slaviti u krugu obitelji i najbližih prijatelja ili ćete napraviti hercegovački pir'', kaže Trogrlić.

Na inauguraciju nisu pozvani ni strani državnici. ''Ne znam koji je razlog. To zna samo on i to ćemo ga sigurno pitati u jednom od prvih intervjua nakon što stupi na dužnost'', poružila je Ivana Petrović.

Komunikacijska stručnjakinja ističe da je na inauguraciji predsjednika važan svaki detalj jer se time pokazuje odnos prema predsjedničkoj funkciji. ''Važno je da sve bude svečano, da je svakom detalju posvećena pozornost jer to pokazuje da se drži do institucije predsjednika. Ako napravite to ofrlje, onda to znači da je i vaše mišljenje o toj funkciji takvo'', ističe Gabrijela Kišiček. Dodaje da Milanović svojevrsnu poruku želi poslati i modernim namještajem na Pantovčaku. ''Modernost, progresivnost, sve su to neverbalni rekviziti kojima želi poslati poruku – vrijeme je za promjene'', kaže Kišiček.