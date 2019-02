Nakon slučaja žigosanja mlade djevojke u srednjoj školi u Zadru, reporter Nove TV Šime Vičević razgovarao je s izvanrednom profesoricom psihologije Sveučilišta u Zadru Marinom Nekić o tome kako spriječiti ovakve slučajeve te kako ih kažnjavati ako do njih dođe.

Sedamnaestogodišnjak, ustaški simbol u školi i slučaj vršnjačkog nasilja - tko je zakazao?

Ne bih htjela demonizirati i školu i tog mladića koji je to napravio. Mislim da generalno kad pogledamo ovo nam treba biti odskočna daska da razmišljamo o preventivnim programima, da manje pričamo, a više radimo. Struka se definitivno treba uključiti jer je i pitanje kako je škola organizirana. Imaju li dovoljno stručnih suradnika koji mogu adekvatno odreagirati na ovakve probleme.

Kako ovakve slučajeve sankcionirati?

Teško je odgovoriti na to pitanje, svako nedolično ponašanje bi na neki način trebalo biti kažnjeno. Međutim, ta kazna bi trebala biti primjer drugima, da se to više ne ponovi. Ja vjerujem da će škola i suradnici u školi adekvatno reagirati na ovaj problem. S druge strane, to treba biti na način da i taj učenik i ostali učenici u razredu shvate da nanošenje štete drugome nije nešto što je prihvatljivo u školi. Škola treba biti sigurno mjesto za sve učenike. Dakle, ja sam više za jedan afirmativni pristup u kojem će određeno ponašanje biti kažnjeno, ali u smislu da nam bude prilika da nešto od toga naučimo, osvjestimo određena ponašanja koja nisu adekvatna i da samim time pravovremeno reagiramo kroz različite programe.

Ravnatelj kaže da ovakvi slučajevi nisu česti, nema toga toliko?

Istraživanja pokazuju da često takav oblik ponašanja od strane učenika ode ispod radara u smislu da nastavnik ne prepozna da je to nasilničko ponašanje. Možda iz straha kako će reagirati ili nemaju adekvatan protokol za reagiranje u takvoj situaciji. Prema tome, mislim da uz adekvatnu podršku stručnjaka svaka škola može dobro odreagirati na ovakav tip incidenata.

Vršnjačko nasilje je u porastu, je li prevencija preslaba?

Ja ne znam je li u porastu. Mi imamo jedno istraživanje koje radi Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, još prije nekih desetak i više godina, i oni su utvrdili da je svako treće ili četvrto dijete žrtva nasilja u školama. To jesu neke statistike na svjetskoj razini. Preventivnih programa je bilo međutim oni su nedovoljni, vi ne možete kroz jedan ciklus radionica očekivati da će to napraviti neku razliku. To možda napravi razliku kratkoročno. Nama trebaju programi koji će biti dio kurikuluma, znači tijekom cijele školske godine. Pitanje je jesmo li mi i kao društvo osjetljiviji na ovakve teme i bi li uopće izvještavali prije desetak ili petnaestak godina o ovakvim temama koje su se dogodile

O slučaju bi se, nakon kontrole, trebala oglasiti i prosvjetna inspekcija.

