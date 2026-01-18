Oštro odgovorili HDZ-ovom zastupniku: "Sjetite se žene koja godinu dana nije dobila rješenje jer nije bilo printera"

Udruga Sjena oštro je u nedjelju osudila izjavu HDZ-ova saborskog zastupnika Ljubomira Kolareka kojom je odgovornost za smrti ljudi koji su preminuli čekajući ostvarenje prava na inkluzivni dodatak prebacio na obitelji, a ne na državu, ocijenivši ju neistinitom i uvredljivom.

"Takva je izjava neistinita, duboko neodgovorna i uvredljiva za obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koje godinama snose posljedice nefunkcionalnog sustava socijalne skrbi", istaknula je Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena u objavi na društvenim mrežama.

Iz Udruge poručuju da ljudi u navedenim slučajevima ne umiru zato što su obitelji zakazale, već zato što je država zakazala.

Upozoravaju da obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom godinama snose posljedice nefunkcionalnog sustava socijalne skrbi te da konkretni slučajevi jasno pokazuju gdje leži stvarna odgovornost.

Kao primjer navode slučaj hrvatske građanke koja je podnijela zahtjev za ostvarenje prava na inkluzivni dodatak 22. listopada 2024. godine, a nalaz tijela vještačenja zaprimljen je tek godinu dana kasnije, u listopadu 2025. godine.

"Nakon što je javnost upozorena na neprihvatljivo trajanje postupka, iz nadležnog centra poručeno je da se predmet ne može dovršiti jer nema printera", ističe se u objavi uz naglasak da se ne radi o izoliranom incidentu, već o primjeru sustava koji ne funkcionira.

Udruga Sjena pozvala je zastupnika Kolareka da se suzdrži od daljnjih izjava koje, kako navode, ponižavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te da se aktivno uključi u uklanjanje administrativnih prepreka zbog kojih ljudi mjesecima i godinama čekaju prava koja im po zakonu pripadaju.

Riječ je o reakciji na Kolarekovu repliku tijekom prošlotjedne saborske rasprave o inkluzivnom dodatku u kojoj je oporba otvorila pitanje o mogućnostima isplate zaostalih potraživanja nasljednicima onih koji rješenja nisu dočekali jer službe nisu odradile svoj posao.

Kolarek je doveo u pitanje ulogu i odgovornost članova obitelji preminulih osoba, ističući da se, prije postavljanja zahtjeva za isplatu zaostalih potraživanja, treba razmotriti jesu li se nasljednici tijekom bolesti brinuli o svojim članovima obitelji i sudjelovali u skrbi o njima.