USKORO UŽIVO Uvodni govor premijera Plenkovića na sjednici Vlade

Vlada ima zadnju sjednicu u ovoj godini.

Očekuje se uvodni govor premijera Plenkovića na sjednici Vlade.

Vlada će na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojiti uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji. Podsjetimo, tu uredbu Vlada donosi nakon što je Ustavni sud ukinuo neke od odredbi Zakona o osobnoj asistenciji.

Na dnevnom je redu i prijedlog zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (EU), a Vlada će usvojiti i smjernice upravljanja javnim dugom za razdoblje 2026. – 2028. te donijeti odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u ovogodišnjem Državnom proračunu.

Vlada će donijeti i Prijedlog uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, čime će se od prvog dana nove godine povećati i cijene cigareta.

Sjednicu Vlade pratite na DNEVNIK.hr-u.