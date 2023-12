Sindikat traži ostavku voditelja Čistoće: "U osam godina goreg i nesposobnijeg voditelja nismo imali"

Povjerenik Novog sindikata Čistoće Pavao Barbarić pozvao je u ponedjeljak šefa Čistoće Davora Vića na ostavku nakon novog odrona smeća na Jakuševcu koji se dogodio nešto prije sedam sati, pri čemu su ozlijeđene tri osobe, od toga jedna teže.

Barbarić je u izjavi novinarima na Jakuševcu rekao da je u drugom odronu smeća na Jakuševcu, koji se dogodio nešto manje od mjesec dana nakon prvog, teže ozlijeđeni radnik ostao bez dijela ruke te je pozvao Vića na ostavku.

"Javno pozivamo Vića na ostavku. U Čistoći sam osam godina i goreg i nesposobnijeg voditelja nismo imali", rekao je.

Osvrćući se na sam događaj na Jakuševcu, rekao je da odmah ujutro nisu imali pristup kolegama niti su mogli razgovarati s njima, ali prema informacijama koje su dobivali od drugih kolega koji tu isto rade, to je bilo nešto strašno.

Bernardić: Građane se farba plavim vrećicama

Saborski zastupnik i predsjednik zagrebačkih Socijaldemokrata Davor Bernardić ustvrdio je novinarima na Jakuševcu da se na pitanju rješavanja otpada u Zagrebu ne radi gotovo ništa, "osim što se građane farba plavim vrećicama".

"U ovoj aferi koja se svakodnevno događa je toliko toga da će uskoro Državno odvjetništvo i USKOK imati pune ruke posla", ustvrdio je Bernardić koji smatra da se ova gradska uprava nije snašla i radi veliku štetu.

Kaže da je već prošle godine produžena dozvola za rad do kraja 2025. godine, a na Jakuševcu se temeljem zračnih snimki vidi da nema više puno mjesta za odlaganje otpada. Ništa se, dodaje, ne radi u vezi s izgradnjom ni biokompostane, ni sortirnice, ni postrojenja za termičku obradu otpada.

"Vezano za to u Zagrebu se apsolutno ništa ne događa. I to je zapravo ključni dokaz da se jednostavno pokušava stvarati dojam da se nešto radi, trpati smeće u neograničenim količinama i na taj način izdržati do izbora i pokušati prezentirati da se, eto, nešto kao napravilo s plavim vrećicama", ustvrdio je Bernardić.