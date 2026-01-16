Zabrinjavajuće: "Hitni prijem na Rebru pred kolapsom. Ugrožava se sigurnost pacijenata"

Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je u petak da je hitni prijem na Rebru pred kolapsom zbog loše organizacije i preopterećenosti osoblja koja ugrožava sigurnost pacijenata, na što su iz bolničke uprave poručili da im je unaprjeđenje hitnog bolničkog prijema strateški projekt.

OHBP KBC Zagreb ne može i ne smije ostati mjesto na kojem se slijevaju svi propusti zdravstvenog i socijalnog sustava – od palijativne skrbi, socijalnih problema i neorganiziranog sanitetskog prijevoza, do nefunkcionalne hitne medicine na razini Grada Zagreba", poručuje sindikat.

Ističu da umjesto jasne koordinacije između bolnica, domova zdravlja i hitnih službi svakodnevno svjedoče potpunoj neusklađenosti i stihijskom preusmjeravanju pacijenata, pri čemu se bolesnici "šetaju“ od ustanove do ustanove, bez pravodobne medicinske procjene i odgovarajuće skrbi.

"Takva praksa, u kombinaciji sa zakašnjelim sanitetskim prijevozom, kroničnim manjkom kapaciteta i preopterećenim osobljem, dovodi do toga da se životno ugroženi pacijenti zbrinjavaju u prenapučenim hodnicima, dok se zdravstveni radnici svakodnevno suočavaju s granicama fizičke i emocionalne izdržljivosti", upozorava sindikat.

OHBP postao zamjena za palijativnu skrb

Navode da sustavni problemi u radu OHBP-a KBC Zagreb – Rebro izravno ugrožavaju sigurnost pacijenata, osobito palijativnih bolesnika, te zdravlje i dostojanstvo zdravstvenih radnika.

Sindikat tvrdi da se u OHBP-u palijativni bolesnici sve češće zbrinjavaju izvan sustava palijativne skrbi, bez mogućnosti primjerene njege te postaje mjesto dugotrajnog zadržavanja pacijenata koji nemaju osiguran nastavak skrbi, osobito korisnika privatnih domova za starije i nemoćne te socijalno nezaštićenih osoba.

Time se, kažu, akutna hitna medicina pretvara u zamjensko rješenje za propuste zdravstvenog i socijalnog sustava.

Istodobno, neučinkovit i nedostatno kapacitiran sanitetski prijevoz onemogućuje pravodoban otpust pacijenata. Zbog višesatnih i višednevnih čekanja na prijevoz, bolnički kreveti i prostor OHBP-a ostaju blokirani, protok pacijenata usporen, a zdravstveni radnici dodatno opterećeni.

Najranjiviji pacijenti i hitna služba trajno izloženi riziku

Posljedica je sustav u kojem se trošak i odgovornost prebacuju na KBC Zagreb, dok su najranjiviji pacijenti i hitna služba trajno izloženi riziku, kažu u sindikatu koji okuplja oko 1200 zaposlenih u KBC-u Zagreb, od ukupno 5600 djelatnika, te je najveća sindikalna organizacija u toj bolnici.

Ističu da ti problemi nisu izolirani ni privremeni, već su posljedica nefunkcionalne organizacije hitne medicine na razini Zagreba i države, neusklađenosti mreže hitne medicine s realnim kapacitetima KBC-a Zagreb, kao i zanemarivanja višegodišnjih upozorenja zdravstvenih radnika.

Sindikat upozorava da se na svim razinama krši načelo dostupnosti i sigurnosti zdravstvene skrbi te da bez brzih i odlučnih mjera Ministarstva zdravstva, HZZO-a i Grada Zagreba kriza hitne medicine poprima obilježja javnozdravstvene ugroze.

Traže organizacijsko i kadrovsko rasterećenje OHBP-a, uspostavu funkcionalne palijativne mreže, reformu sustava sanitetskog prijevoza, jasnu teritorijalnu podjelu hitne skrbi te dodatno i trajno financijsko i statusno vrednovanje rada djelatnika OHBP-a.

Bolnička uprava: Unaprjeđenje hitnog prijema strateški projekt

Odgovarajući na Hinin upit, Uprava KBC-a Zagreb poručuje da je svjesna izazova u funkcioniranju OHBP-a te je tu problematiku već ranije prepoznala kao jedan od prioritetnih organizacijskih i kadrovskih izazova.

Ističu da je u tijeku strateški projekt KBC-a Zagreb vezan uz unaprjeđenje rada OHBP-a, u sklopu kojeg je izrađen elaborat s konkretnim prijedlozima i mogućim rješenjima postojećih problema, o čemu je obaviješteno i Ministarstvo zdravstva s kojim, kako navode, aktivno surađuju na pronalasku dugoročnih i održivih rješenja.

Uprava naglašava i podršku djelatnicima koji rade u zahtjevnim okolnostima, dodatno opterećenima procesom obnove bolnice. Poručuju i da razumiju zabrinutost pacijenata i njihovih obitelji te da su sigurnost i dobrobit pacijenata u središtu svih aktivnosti koje provode.