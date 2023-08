Sin mještanina koji je pronašao tijelo bebe u bunaru: "Svi su užasnuti tim činom. On je bio van sebe"

Užas kakav se u Lici ne pamti. Prije dva tjedna u bunaru je pronađena mrtva beba. 20-godišnja majka danas je uhićena.

S mjesta gdje je pronađeno mrtvo novorođenče javila se reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić. "Bilo je u ovom bunaru. Slučajno ga je pronašao jedan mještanin. On danas nije htio pred kamere. No, razgovarali smo njegovim sinom koji nam je ispričao detalje", javila je Jusić.

"To je poprilično ružan čin što se dogodio i apsolutno svi ljudi koji su tu, od roditelja, normalno, tate koji je to sad vidio, svi su užasnuti samim tim činom", rekao je sin Nikola. "Što je najgore, on nije ni pričao baš nešto pretjerano o tome, to ga je poprilično potreslo, a kako i ne bi potreslo i ništa, ne znam što bih rekao, na to nije ni on ništa dodatno rekao. Bio je van sebe", prepričao je sin muškarca koji je u bunaru našao dijete.

U Perušiću o ovom strašnom događaju vlada zavjet šutnje. Mještani međusobno prepričavaju zbivanje, može se čuti kako djevojka već ima dvoje djece i da se nije primijetilo da je trudna. No, pred kamere mještani teško staju.

Jedan od njih, Marinko, ispričao je kako je čuo što se dogodilo, no ne osuđuje. "Ne znate koja nesreća koga goni u životu, što je razlog bio. Najvjerojatnije je to da je i posljedica postporođajnog stresa. Činjenice ne znamo", kaže.

Policija je djevojku prijavila za teško ubojstvo, no ne zna se hoće li tako i ostati. Ispitat će se uža obitelj i svi koji bi mogli rasvijetliti ovaj događaj.

20-godišanjakinja trenutno se nalazi u Gospiću u istražnom zatvoru. Pritvor od mjesec dana određen joj je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Za ovo djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje 10 godina. Slijedi daljnje vještačenje.

