Šef lokalne HVIDRA-e zapalio se na Škorinom koncertu, intervenirali i vatrogasci

Dražen Brezec, predsjednik zaprešićke podružnice HVIDRA-e bio je na koncertu Miroslava Škore povodom Dana grada te mu se dogodila nesreća - slučajno se zapalio.

Tijekom pjesme Sude mi samoinicijativno je izašao na pozornicu te počeo mahati s dvije baklje, a iskra s jedne od njih pogodila ga je te je počeo gorjeti.

U pomoć mu je priskočio Škorin PR-ovac Vedran Strukar koji ga je zalio vodom, a ubrzo su na pozornicu došli i vatrogasci. Brezec nije teže ozlijeđen.

"Gospodin Dražen Brezec, predsjednik HVIDRA-e Zaprešić zapalio je dvije baklje na pjesmi Sude mi na vlastitu inicijativu. Iskra s baklje zahvatila je njegovu košulju i počeo je goriti, no brzom intervencijom prisutnih uz binu i vatrogasaca koji su osiguravali koncert, vatra na njemu je brzo ugašena i on je sklonjen s bine. Želim mu brz oporavak. Ja sam reagirao instiktivno, bez razmišljanja, vidjevši čovjeka da gori, uzeo sam svu vodu na raspolaganju i izlio je po njemu", rekao je Strukar, piše Index.