Tko je od saborskih zastupnika najviše potrošio: Vode HDZ-ovac i SDP-ovac

Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše - 467 tisuća eura - za pokrivanje troškova stanarina, pokazuje pregled troškova koji je objavio Hrvatski sabor.

Zastupnicima čije je prebivalište od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara država pokriva troškove stanarine u unajmljenim stanovima u glavnom gradu, u iznosu do 650 eura mjesečno. Na toj stavci je u razdoblju od 1. siječnja do 29. prosinca 2025. potrošeno 467 700 eura, piše Mirna Puklin Vucelić.

Država zastupnicima pokriva i troškove režija u unajmljenim stanovima, u iznosu do 70 eura mjesečno, a za što je u 2025. ukupno iz proračuna isplaćeno nešto više od 30 tisuća eura.

Osim unajmljenih privatnih stanova, zastupnici koriste i službene stanove, čiji je najam znatno jeftiniji, ali ih nema dovoljno za zastupničke potrebe. Trošak službenih stanova, u kojima je u 2025. bilo smješteno 23 zastupnika, iznosio je 26.600 eura.

Za korišenje automobila 317.000 eura

Slično kao i prethodnih godina, veću stavku činili su i troškovi korištenja osobnih automobila za dolazak na sjednice, na što su zastupnici potrošili preko 317 tisuća eura.

Uz to, Sabor je u prošloj godini zastupnicima pokrio i trošak cestarine u ukupnom iznosu od gotovo 60 tisuća eura.

Javni prijevoz i dalje nije popularan među zastupnicima, u prošloj godini koristilo ga je tek 20 zastupnika, što je državu koštalo 5170 eura.

Hotel je koristilo nešto više od polovice zastupnika, njih 49, što je koštalo preko 102 tisuće eura. Avionom je letjelo 50 zastupnika, a za avionske karte plaćeno je preko 144 tisuće eura, dok je za dnevnice isplaćeno preko 42 tisuće eura.

Sabor je zastupnicima pokrio i troškove taksija, rent-a-cara, tunela, parkinga, vinjeta, prtljage, kotizacija i VIP ubrzanog prolaza u ukupnom iznosu od oko 5300 eura.

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

Najmanji trošak imala SDP-ova Tanja Sokolić (20 eura)

Ukupnom trošku najmanje je pridonijela SDP-ova Tanja Sokolić sa simboličnih 20 eura, za iznos dnevnice.

Manje od 200 eura ukupnih dodatnih troškova imali su također Krešimir Ačkar (HDZ), Nino Raspudić (NZ), Urša Raukar-Gamulin (Možemo!), Marija Selak Raspudić (NZ) i Tomislav Zadro (NZ).

Gledaju li se troškovi po svakom zastupniku, kao i ranije, najviše su potrošili oni koji žive daleko od Zagreba ili su članovi raznih izaslanstava, pa često putuju u inozemstvo.

Najviše potrošili HDZ-ovac i SDP-ovac

Najveće troškove imali su HDZ-ov Andro Krstulović Opara, nešto više od 30.800 eura, i SDP-ov Ivan Račan, nešto više od 26.700 eura.

Obojica su u saborskim odborima za vanjsku politiku, europske poslove i međuparlamentarnu suradnju te članovi u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva, Račan u njih 25, a Opara u četiri. Osim toga, Opara je zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a Račan član Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

To su dužnosti koje podrazumijevaju česta inozemna putovanja i prateće troškove. Opara je za avionske karte i hotele ukupno potrošio oko 15.800 eura, a Račan oko 21.300 eura.

Slijede HDZ-ovi zastupnici Pavić, Baradić, Barbarić, Pušić

Slične dužnosti utjecale su i na troškove HDZ-ovih Marka Pavića (21.300). Oko 20 tisuća eura dodatnih troškova imali su još Nikolina Baradić koja na sjednice putuje iz Šibenika te HDZ-ovi Nevenko Barbarić i Dario Pušić, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i najviše troše na automobilske troškove i cestarine.

Troškovi predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u prošloj su godini iznosili oko 15.500 eura, a s obzirom da se odnose samo na troškove hotela, aviona i dnevnice, jasno je da se radi o službenim putovanjima u inozemstvo.

Svim zastupnicima Sabor uz plaće isplaćuje i mjesečni paušal od 199 eura, a onima koji žive izvan Zagreba i naknadu za odvojeni život od 133 eura mjesečno dok Sabor zasjeda.

Naknadu za odvojeni život koristilo je 89 zastupnika, za što je ukupno isplaćeno nešto manje od 95 tisuća eura.

Pregled troškova saborskih zastupnika još nije konačan, a objavljen je na internetskim stranicama Sabora.