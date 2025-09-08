Obavijesti Foto Video Pretražite
Jandroković najavio sankcioniranje pozdrava ZDS: "Ako vidim da se radi o provokaciji..."

08. rujna 2025.
Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Foto: Damjan Tadic/Cropix
Gordan Jandroković je poručio da će poklič Za dom spremni biti sankcioniran u Saboru ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH.
  Ilustracija; Poljska policija
    Sumnjaju na dron

    Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
  Njemačka vojna vozila
    Ako stvari postanu ozbiljne

    Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
  Prometna nesreća u Karlovcu
    sudar hitne i osobnog vozila

    Užas na ulazu u Karlovac: Hitna udarila pješakinju, poginula na licu mjesta
