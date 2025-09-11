Čelni čovjek Hrvatskih šuma o uhićenjima: "Ako je sustav riba - onda je Dabro glava"

Samo 5 od 19 onih za koje USKOK traži istražni zatvor su i dovedeni na sud koji je i prihvatio taj prijedlog da idu u Remetinec.

"U odnosu na svih pet okrivljenika je određen istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke, bojazan od ponavljanja djela i za dvoje opasnost od bijega jer nisu dostupni tijelima kaznenog progona", rekla je Ana Trstenjak iz USKOK-a.

Ana trstenjak Foto: DNEVNIK.hr

U pokrenutoj istrazi, USKOK uhićene tereti za zločinačko udruženje, prijevare s porezom i za pranje novca. No, istražuje se i davanje mita, pogodovanje poduzetniku i tvrtkama da dobiju kvalitetnije drvo po cijeni jeftinijeg. Među osumnjičenima je i jedan od vodećih ljudi u Hrvatskim šumama.

"Ovo je kraj jedne akcije koja je trajala gotovo godinu i pol dana. Mog klijenta se tereti za primanje mita. Ne mogu puno reći o načinu obrane, ali očitovali smo se na optužbe USKOK-a", rekao je Gordan Preglej, odvjetnik Darka Sušnja.

Gordan Preglej Foto: DNEVNIK.hr

Dnevnik Nove TV doznaje i da je osumnjičeni šef iz Hrvatskih šuma priznao da je uzeo mito, ali i da tužiteljstvo ima dokaze prikupljene kroz mjere praćenja i prisluškivanja. Neki od njih su i u istrazi EPPO-a zbog subvencijskih prijevara.



"EPPO tvrdi da je riječ o šteti za proračun EU u iznosu od 285 tisuća eura. Iznijeli smo obranu nakon koje nisu tražili istražni zatvor u odnosu na dvoje osumnjičenika", rekao je odvjetnik Fran Olujić.

Još jedna neugodnost za Hrvatske šume, tvrtku koja se godinama suočava s koruptivnim aferama. A i nije jedina državna tvrtka s takvim problemima.

Uhićenja u Hrvatskim šumama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Očito je sad da se radi o inkriminiranom razdoblju koje seže prije ove Vlade. Nije povezano s onim pričama koje su dolazile od tadašnjeg potpredsjednika Vlade Josipa Dabre, nema veze s tim. Mislim da je kontrola na tragu zakonskih prijedloga koji dolaze iz Ministarstva financija. Potrebno je pojačati taj nadzor", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Prošle je godine šef Hrvatskih šuma Nediljko Dujić podnio kaznenu prijavu zbog sumnje u nezakonitosti, a o kriminalu u toj tvrtki govorio je i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro.



"Znači da riba smrdi od glave. Najgore mi je kad se uhićuju nekakvi referenti, lugari, šumarski tehničari, i onda to ide po nekoj odgovornosti prema upravitelju, upravi neke podružnice, a zna se tko zapravo snosi odgovornost u upravljanju nekom tvrtkom, pa tako u ovom slučaju i Hrvatskim šumama", rekao je Dabro.

Domovinski pokret dulje vremena traži opoziv uprave, žele svoje ljude na tim funkcijama.

"Prilozi DP-a za članove uprave Hrvatskih šuma su na stolu, do većinskog partnera je da vrlo brzo donese odluku, sukladno našim očekivanjima i dogovorima koje smo imali o imenovanju predsjednika i članova Uprave", poručio je Ivan Penava.



"Očekujemo imenovanje, očekujemo da se ovakve situacije ne događaju. Aposlutno je neprihvatljivo da se uhićenja i ovakvi propusti događaju upravi dok su na dužnosti, to je nedopustivo. Ne radi se o spajalicama, uredskom priboru, radi se o strateškim resursima, tako da je to nešto što je nedopustivo. Od nove uprave očekujem suradnju s istražnim tijelima", rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

O istražnom zatvoru preostalih 14 okrivljenika, zaposlenih po podružnicama i šumarijama - sud će odlučivati u petak.

Što kaže Dujić?

Prozvani Nediljko Dujić i dalje je na čelnoj poziciji u Hrvatskim šumama. Za Dnevnik Nove TV se oglasio o cijeloj aferi.

Nediljko Duić Foto: DNEVNIK.hr

"Od prvog dana sudjelujemo vrlo aktivno u presjecanju negativnih pojava, lanaca i udruženja unutar sustava. Dabro nije dovoljno informiran da govori 'da riba smrdi od glave'. On zaboravlja da je on ovdje u Upravi bio skupštinar 7 mjeseci. Ako ćemo sustav poimati kao ribu - onda je Dabro bio glava, skupština tijelo, a određene devijacije su se dogodile na repu. Ova Uprava je prva u 30 godina koja se ozbiljno uhvatila rješavanja negativnih pojava u ovom sustavu. Vrlo aktivno radi na tome već treću godinu. Radi se na tome da ovo bude uređen sustav, sa što manje ovakvih situacija", rekao je Dujić.

Kako kaže, smjena Uprave je u nadležnosti Vlade, a odgovorni znaju ulogu uprave.

Galerija 2 2 2 2