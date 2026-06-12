SDP i Možemo stali u obranu Šimunića: "USKOK je poslan da ga ušutka"

SDP, Možemo i stranka Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP) zajedničkim su priopćenjem reagirali na, kako su ga nazvali, "skandalozno šikaniranje" Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja.

Šimuniću je policija po nalogu USKOK-a u srijedu pretražila dom i ured te izuzela dokumentaciju i računalnu opremu, a Šimunić tvrdi da je to učinjeno zbog njegovih objava vezanih za aferu u sportskim savezima.

"Cijeloj je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj", poručili su iz SDP-a, Možemo! i DOSIP-a.

"Znamo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu 'naš dečko' na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona. Tako je EPPO-u oteo slučaj Beroš kad se istraga previše približila vrhu Plenkovićeve Vlade, kako bi aferu zataškao", dodali su.

Zbog toga, navode, nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran.

"Teško je oteti se dojmu da je na Šimunića USKOK poslan da ga se ušutka, da pomogne da se na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora postavi Plenkovićev predsjednički kandidat Dragan Primorac, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu", poručili su.

"Republika Hrvatska je s Andrejem Plenkovićem ušla u jednu od mračnijih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima", dodali su.

"Nakon pune dvije godine USKOK dolazi oduzimati mobitele i dokumentaciju (između ostalog Šimunićeve dokumente o izvlačenju novca iz sportskih saveza koji se nalaze na njegovom računalu) i to baš nakon što je Šimunić sudjelovao u razotkrivanju afera u sportskim savezima. Javni dolazak Uskoka u rano jutro s oduzimanjem telekomunikacijskih uređaja izgleda kao demonstracija sile, a ne nužnost", nastavlja se u priopćenju.

Postavljaju i pitanje zašto se USKOK nije zapitao – ako Šimunić već dvije godine zna da postoji kaznena prijava, te da se provode izvidi pa je imao vremena (da je htio) te dokumente zataškati – je li onda bilo nužno provoditi akciju na ovaj način?

"Ali zajedno smo jači od njih. Više od dvije trećine birača ne podržava Plenkovićevu vladu niti smjer u kojem Hrvatska ide. Andrej Plenković to zna i zato sve više koristi državni aparat ne bi li slomio opoziciju. Turudića podržava i vjeruje mu samo 5 posto građana. Takva razina nepovjerenja u istražne organe posljedica je upravo ovakvog korištenja za političke svrhe", stoji u priopćenju.

"Samo slobodne i nezavisne institucije, od Državnog odvjetništva, preko USKOK-a, do svih razina sudova, od općinskog do Vrhovnog i Ustavnog suda, kojima HDZ pokušava ovladati na sve načine, mogu biti jamstvo jednakosti svih građana pred zakonom", dodaje se.

Također su najavili da zajedno s građanima idu u borbu za oslobođenje tih institucija.

"Glavni uvjet za to je odlazak HDZ-a s vlasti, na što skorijim izborima. Mi smo spremni. Plenković to zna i zato je u strahu", zaključili su.