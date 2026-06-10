Oglasio se Šimunić nakon upada USKOK-a: "Opasna su ovo vremena kad ti dolaze doma zbog iznošenja istine"

Policija je jutros, postupajući po nalogu USKOK-a, započela pretrage doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.

Šimunić nije uhićen, a izuzimaju se dokumentacija i računalna oprema.

Navodno je riječ o postupanjima povezanima s kaznenim prijavama protiv Šimunića zbog sumnje u nepravilnosti pri organizaciji poznatih oroslavskih manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju.

Viktor Šimunić oglasio se na društvenim mrežama, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"OPASNA SU OVO VREMENA KAD TI USKOK DOLAZI DOMA ZBOG IZNOŠENJA ISTINE

Jako, jako opasna.

Svi dobro znate što se otkrilo s HOO-om i sa sportskim savezima.

Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac. Ali istovremeno i jako malo odgovora.

Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6:00 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska.

Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti.

Slučajnost?

Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.

Mislim da su i ljudi koji su po nalogu upali jutros u kuću mojih roditelja svjesni toga, samo rade svoj posao, premda mi se čine svjesni da teško da će naći nešto kompromitirajuće.

I dok nemam pristup svojim uređajima, onako krišom oka vidim neke papire na kojima sam skicirao objave za, primjerice Hrvatski savez sportske rekreacije.

Od proračuna koji iznosi 132.384,74 eura, 31.640 eura vadili su na bankomate. Zaista čudna situacija, zar ne s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih?

Još mi je čudnije to da mi kažu da trenutno neću ići u zatvor, a opet ima potrebe plijeniti sve te podatke do kojih sam došao.

Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda da je tek počela", stoji u objavi.