Slučaj Čavajda je zdravstveno, ne političko pitanje, a nikakve pretenzije danas ne mogu proći i hrvatski teritorij je neupitan, poručio je nakon redovitog tjednog sastanka vladajuće koalicije potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

''Razmotrili smo prije svega temu nedavnog posjeta predsjednika Vlade Ukrajini. Radi se o snažnoj poruci Hrvatske Ukrajini - Hrvatske koja je prije 30-ak godina proživljavala nešto slično. I zbog toga je od prvog dana Vlada vrlo jasno komunicirala politiku o ruskoj invaziji protiv Ukrajine'', istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davora Božinovića u izjavi za medije nakon redovitog tjednog sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima.

''Nama je kad se sjetimo svih poruka sa strane agresora u to doba, imaš dojam deja vu-a, da se neke stvari ponavljaju. Kako nisu uspjele u slučaju Hrvatske, ne uspjevaju ni u slučaju Ukrajine... Ni danas agresija i kršenje međunarodnog poretka ne može završiti uspjehom. Može se završiti, nažalost, velikim žrtvama. Od vrijednosti se odustati ne može'', istaknuo je.



Premijer Andrej Plenković je izvijestio o šestom paketu sankciju EU-a prema Rusiji, kazao je potpredsjednik Vlade i pojasnio da one predviđaju zabranu uvoza sirove nafte iz Rusije u roku šest mjeseci: ''U tom kontekstu je danas razgovarao i s predsjednicom Europske komisije (EK) koja ga je izvijestila o tome da je upravo danas EK potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu da joj se isplati 700 milijuna kuna bespovratih europskih sredstava. To je potvrda brzog napretka''.

Jedno od osnovnih načela su teritorijalni integritet i suverenitet svake države, a to se odnosi i na Hrvatsku i na Ukrajinu, podsjetio je te povodom izjava mađarskog premijera o hrvatskim lukama poručio: ''Danas ne mogu proći nikakve pretenzije, hrvatski teritorij je neupitan i u tom smislu nema nikakve dvojbe''.



Istaknuo je da ''hrvatska vlada vodi principijelnu i jasnu politiku'': ''Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) je pozvalo veleposlanika Mađarske i uručilo mu notu. Naš veleposlanik u Budimpešti je zatražio prijem gdje će zatražiti objašnjenje te izjave''.



''Pretpostavljam da to koriste za unutarnje potrebe'', smatra Božinović, koji je na pitanje je li Vlada popustljiva odvratio da je ''dobro susjedstvo temelj odnosa'' i da ''ne može reći da Mađarska nije, pogotovo u procesu pristupanja hrvatske euroatlantskim integracijama bila zagovornik hrvatskog puta'': ''Sjećam se kao veleposlanik pri NATO-u da je mađarski veleposlanik bio osoba s kojom si mogao najviše odraditi. Ovo su neka pitanja koja nemaju veze s europskim vrijednostima. Reagiramo i reagirat ćemo''.



Upitan o slučaju Mirele Čavajda, Božinović je istaknuo da je riječ o osjetljivom slučaju'' te da ''svi suosjećaju s njezinom situacijom'': ''Međutim, ovo definitivno nije političko nego zdravstveno pitanje i malo mi je teško razumjeti ljude koji nisu zdravstvene struke koji ulaze u detalje ovog slučaja''.



''Oko njega je zasjedalo jedno povjerenstvo, ministar Beroš je angažirao jednu vrstu ad hoc povjerenstva, samo liječnici mogu dati odgovore na pitanja je li to stanje takvo da baš medicina ne bi mogla naći odgovor u slučaju rođenja djeteta. Čuo sam da je slovenska komisija odobrila, ali kao i u drugim slučajevima oslanjamo se na našu struku i ja bih prepustio njima da donesu odluku i da je obrazlože. Ne znam tko to drugi može to napraviti'', zaključio je potpredsjednik Vlade.



Ustvrdio je i da se slučaj Čavajda ne može dovoditi u vezu s pravom na pobačaj te istaknuo da to pravo nije doveo u pitanje ni Ustavni sud, ni Vlada, ni saborska većina. ''Pravo na prekid trudnoće i pravo na priziv savjesti postoje i jedno ne isključuje drugo'', kazao je Božinović te dodao da je Ustavni sud Sabor zadužio da riješi to pitanje.

''Vlada će promišljati kao što i promišlja o svakom pa i ovom osjetljivom pitanju i u budućnosti'', kazao je na opetovane upite kada će napokon biti riješeno pitanje zakona o pobačaju, neovisno o slučaju Čavajda.



''Ovo nije tema kojoj možemo lakonski pristupiti'', zaključio je Božinović i podsjetio da je prošlo 27 godina otkako je to pitanje adresirano prema Ustavnom sudu: ''Bilo je raznih Vlada, različitih, i to je pitanje za sve i mislim da su svi bili itekako svjesni o kako osjetljivom pitanju se radi''.



S obzirom na to da opet rastu cijene goriva, novinari su Božinovića pitali i što Vlada kani poduzeti oko tog pitanja, a Božinović je samo kratko kazao da je premijer rekao kako će tražiti od ministara da vide ima li prostora da intervenira država.