Benčić prozvala Plenkovića da ne zna računati: "Malo ste zbunjeni. Kol'ko je to? Ajmo digitron"

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru upitala je premijera Andreja Plenkovića o visokoj stopi inflacije u ožujku poručivši mu da je rekorder.

"Dolazite nam na aktualac kao rekorder, no neću vam čestitati. Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni, 4,8 posto. I time ste izbili na sam vrh. Bila je dovoljna samo najava poskupljenja da imamo ovakav inflacijski udar. A vi se ovdje hvalite kako ste uložili 9 milijardi eura u pakete mjera. Hrvatska je najviše uložila u zauzdavanje inflacije, a i dalje imamo najvišu stopu! Vidite li vi problem u tome da ste imali 34 milijarde eura da učinite Hrvatsku otpornom," poručila je Benčić premijeru.

"Zagreb je također rekorder po stopama poreza na dohodak. Čestitam na rekordu", javio se zastupnik Mislav Herman iz zagrebačkog HDZ-a i zaradio opomenu.

Plenković je odgovorio Benčić da mu nije jasno kako je došla do brojke od 34 milijarde eura.

"Ne znam kako ste došli do 34 milijarde, to ćete mi objasniti u pauzi. Za razliku od vas koji ste bili protiv devet paketa pomoći, koji ste zajedno s SDP-om prognozirali 400.000 otpuštanja, naš je zadatak bio očuvati socijalnu koheziju. Paketi su išli dati potporu onima koji su najranjiviji. Naša je zadaća zadržati okvir stabilnosti i rasta."

Naglasio je kako se ovo što se dogodilo u našem gospodarstvu većina aktera mogla amortizirati na svojim leđima bez dizanja cijena te da odgovornost nije samo na Vladi.

Benčić mu je potom rekla da je malo zbunjen.

"Ne ide zbrajanje. 25 milijardi eura imate iz EU-a, a 9 milijardi dali ste iz proračuna. Kol'ko je to? Ajmo digitron, dobro. Nismo bili protiv paketa mjera, nego smo tražili kontrolu, da ne bi sredstva otišla onima kojima nije trebalo. Zato su umirovljenici danas u 50 posto većem riziku od siromaštva nego prije nego što ste došli na vlast. Bogati su danas bogatiji, banke imaju ogromne ekstraprofite, a najprofitabilnija grana je špekulacija nekretninama. Hrana je rasla 70 posto, a stanovanje između 100 i 130 posto. To su vaši rezultati," poručila je zastupnica.