Drama u Dalmaciji! Prijetio smrću policajcima pa bježao s kompićem: Specijalci ih satima hvatali

Prava drama odvijala se u srijedu u Kaštelima, nakon što je 32-godišnjak oko 9:40 sati telefonom nazvao Policijsku postaju Kaštela i policijskim službenicima uputio ozbiljne prijetnje smrću.

Policija je odmah krenula u potragu, a u poslijepodnevnim satima policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije u Kaštel Novom uočili su osobni automobil bez registracijskih oznaka za koji su sumnjali da se u njemu nalazi muškarac koji je prijetio policiji.

Unatoč uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima, vozač se nije zaustavio, već je dao gas i pokušao pobjeći. Vozilo je ubrzo zaustavljeno na makadamskom putu u mjestu Rudine, nakon čega su se vozač i suvozač dali u bijeg pješice. Policajci su ih vrlo brzo pronašli i uhitili.

Utvrđeno je da je automobilom upravljao 33-godišnjak, dok se na mjestu suvozača nalazio 32-godišnjak koji je ranije prijetio policajcima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 32-godišnjak je kazneno prijavljen zbog prijetnji i prisile prema službenoj osobi te je predan pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

Vozač automobila, 33-godišnjak, završio je na prekršajnom sudu. Policija je utvrdila da je upravljao neregistriranim vozilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Riječ je o ponavljaču teških prometnih prekršaja koji je u posljednje tri godine već dva puta pravomoćno kažnjen.

Sud je zaprimio prijedlog da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 60 dana, novčana kazna od 650 eura, zabrana upravljanja vozilima B kategorije na 12 mjeseci te trajno oduzimanje vozila. Unatoč tome, sud ga je pustio na slobodu.