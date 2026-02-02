Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
uhićeni su

Drama u Dalmaciji! Prijetio smrću policajcima pa bježao s kompićem: Specijalci ih satima hvatali

Piše N.C. , 02. veljače 2026. @ 11:26 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Robert Fajt/Cropix
Unatoč uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima, vozač se nije zaustavio, već je dao gas i pokušao pobjeći.
Najčitanije
  1. Doček hrvatske rukometne reprezentacije - 26
    Preokret

    Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson
  2. Svečanost dodjele medalja na EP-u
    "Što reći?"

    FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
  3. Slavlje tijekom dodjele nagrada
    Čestitao na medalji

    Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Šef SDP-pa Siniša Hajdaš Dončić obratit će se javnosti
Siniša Hajdaš Dončić
USKORO UŽIVO Šef SDP-pa obratit će se javnosti: "Udar Plenkovića i Vlade na samoupravu Zagreba"
Penava: Tomašević i Možemo nameću "ideološku agendu"
nameću "ideološku agendu"
Penava: "Tomašević i Možemovci pokazuju prijezir prema svemu što je hrvatsko"
Reakcija Dalije Orešković nakon preokreta oko dočeka rukometaša
KAMEN SPOTICANJA
"Medalje se ne osvajaju za NDH. Večeras se slavi uspjeh proustaške desnice": Dalija Orešković poslala poruku nakon preokreta
Banski dvori, primanje hrvatske rukometne reprezentacije
kaos oko dočeka
Rukometaši kod Plenkovića u Banskim dvorima: "Najvažnije je da budete s ljudima koji cijene sve što radite"
Gradonačelnik navodno primio strašne prijetnje: "Postavljene su bombe, Tomašević neće dočekati jutro"
Istraga
Jezive prijetnje: "Nećeš dočekati jutro"
Izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon odluke Vlade o organizaciji dočeka na Trgu
pratite na Dnevnik.hr-u
Uskoro se izvanredno obraća Tomašević nakon odluke Vlade o dočeku rukometaša na Trgu
Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša
Preokret
Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson
Tomašević se oglasio nakon odluke o dočeku rukometaša
Čestitao na medalji
Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu na granici s Finskom
TISUĆE VOJNIKA
Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
Sandra Benčić: Policija je ušla u prostorije Možemo!
ŠTO SE DOGAĐA?
FOTO "Jasno je tko stoji iza toga": Policija u prostorijama Možemo!, Benčić otkrila što se događa
Zimska oluja prijeti SAD-u i Japanu
Ekstremni uvjeti
Nova zimska oluja nad dvama kontinentima: Građanima se savjetuje da ne izlaze, pale rekordne količine snijega
Nova pravila HZZO-a: Trudnice imaju pravo na senzore za mjerenje šećera
Važno pravo
Velika promjena u zdravstvu, jednoj će skupini posebno pomoći: "Možemo brzo reagirati, smanjili smo komplikacije"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša
Preokret
Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson
Tomašević se oglasio nakon odluke o dočeku rukometaša
Čestitao na medalji
Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu na granici s Finskom
TISUĆE VOJNIKA
Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
show
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
zdravlje
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Prirodno sredstvo za čišćenje drvenog namještaja koje produžuje vijek trajanja drva
Bez agresivnih kemikalija!
Prirodno sredstvo za čišćenje drvenog namještaja koje produžuje vijek trajanja drva
zabava
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ogromna razlika
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Rijetke snimke divovskog podvodnog stvorenja ostavile publiku bez riječi! Ovo se krije u morskim dubinama
Jeste li znali?
Rijetke snimke divovskog podvodnog stvorenja ostavile publiku bez riječi! Ovo se krije u morskim dubinama
tech
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Disrupcija tržišta?
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
Nema iznenađenja
Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine
sport
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Nije im se dopalo
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svečanog dočeka neće biti, ali za sve zainteresirane..."
Službeno
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svečanog dočeka neće biti, ali..."
tv
Kumovi: Odlučio je sve riskirati zbog ljubavi – sada ga čekaju ozbiljni problemi
KUMOVI
Odlučio je sve riskirati zbog ljubavi – sada ga čekaju ozbiljni problemi
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Najbolja mjesta za posjetiti u 2026.
Prema Tripadvisoru
Ako pitate svjetske putnike, ovih 10 mjesta treba posjetiti u 2026. godini
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
novac
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Cijena nije najvažnija
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
lifestyle
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
Ulična moda Zagreb mama u minici i bundici
Lijepo se sredila
Mama iz centra Zagreba: Minica i kratka bunda za izdanje koje bi osvojilo i pariške ulice
sve
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Nije im se dopalo
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene