Benčić o razlogu uhićenja Mile Kekina: "Pa on taj novac zaradi u jednoj suboti"

Sandra Benčić iz Možemo! u Saboru je komentirala uhićenje Mile Kekina te izrazila apsolutno povjerenje i potporu kolegici Ivani Kekin i njenom suprugu.

"Oni su za vrijeme predsjedničke kampanje podastrijeli cijelu dokumentaciju i činjenice oko kupnje zemljišta. I najbolji istraživački novinari su utvrdili da tu nema ništa sporno", kazala je Benčić. "Ovim činom Ivan Turudić je dokazao upravo ono na što su deseci tisuća građana na prosvjedu upozoravali da će biti. Da je HDZ-ov dečko koji će koristiti instrumente kaznenog progona za uhićenje političkih protivnika te da bi se miješao u izborne procese".

Ponovila je stajalište Tomislava Tomaševića kako nije slučaju da se ovo događa na dan kada saborski zastupnici glasaju o povjerenju glavnom državnom odvjetniku.

"Što nam to pokazuje? Da koristi poziciju GDO-a za to da bi se osvetio onima koji su ga kritizirali. Građanima ove zemlje želi poručiti da će one koji se hvataju u koštac s korupcijom, uhititi", rekla je Benčić.

Naglasila je kako se neće dati zastrašiti te će se nastaviti hvatati u koštac s kriminalnom u Zagrebu ili na nacionalnoj razini. "Naša poruka je da građani vide, a vidjeli su i prije pa tako i sada, o čemu se ovdje radi".

Benčić je komentirala i za što se tereti Milu Kekina. "Šteta je manja od 7000 eura. Mislite da bi se netko tko taj novac zaradi za jednu subotnju večer koncerta išao izlagati kaznenom progonu? Naravno da ne bi. Naravno da je ovo namješteno i politički instrumentalizirano. O tome ćemo govoriti u sabornici, ali i svaki dan nakon ovog. Jer, HDZ-ov dečko će kad tad morati otići", naglasila je Benčić.

S Ivanom Kekin se, kaže, čula. "Nema se tu što reći. Tri sata prije glasanja šalje USKOK u njezin stan. Ovo više nije pitanje tko kojoj stranci pripada. Ovdje nitko nije siguran dok je na čelu DORH-a osoba koja je spremna koristiti tu poziciju u političke svrhe".

