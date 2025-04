Tomašević nakon uhićenja Mile Kekina: "Nije se to slučajno danas dogodilo"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je komentirao vijesti da je uhićen Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin.

Naglasio je da je kontekst je ključna stvar. "Nije se to slučajno danas dogodilo. Danas je glasanje o nepovjerenju državnom odvjetniku o Ivanu Turudiću u Saboru i baš danas se policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala".

"Ovo je poruka svima koji se usude kritizirati rad državnog odvjetnika. Siguran sam da u ovom postupku nema ništa i da će Mile Kekin to dokazati", rekao je Tomašević i ponovio kako ovo ne može biti slučajno.

"Pogledajte što mu se stavlja na teret?", kaže Tomašević. "Poticanje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. On je meni tu situaciju oko vikendice odavno objasnio i vjerujem da će to na sudu i dokazati", kaže gradonačelnik.

Ivana Kekin je osoba koja je često kritizirala rad glavnog državnog odvjetnika, što Tomašević smatra jasnim motivom i porukom.

"Gdje ide ova država ako na dan glasanja o njegovom povjerenju se pošalje policija u stan saborske zasupnice? Poruka je zablatiti, uništiti nekome ugled i onda neka se kasnije vadi na sudu", ponovio je Tomašević dodavši da je riječ o zastrašivanju onih koji misle kritizirati.

Uvjeren je da će javnost to znati prepoznati. Tomašević ne sumnja da ova današnja akcija ima veze s kampanjom za lokalne izbore.

"Koje su šanse, recite mi, da se danas to dogodi? Vjeruje li itko da je to slučajnost?", rekao je Tomašević, uvjeren kako je ovo dio kampanje za Zagreb. "Tu izlaze likovi poput Nobila, koji žele raditi nebodere uz Savu. Izlazili su i u vrijeme predsjedničke kampanje. To su sve snage koje i dalje žele pljačkati građane, ali neće nas zaustaviti", naglasio je.