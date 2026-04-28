Turisti traže ono što mi zaboravljamo: Istra ima novi hit

Ustaje u cik zore i prvo odlazi na farmu u Dračevcu kako bi se pobrinuo za svoje životinje. Davor i njegova obitelj uzgojem istarskog goveda bave se već 30 godina.

"U svakoj stočarskoj proizvodnji najveći izazov je proizvodnja hrane, morate imati velike površine da bi za tako veliki broj životinja osigurali veliki broj krmiva", rekao je uzgajivač istarskog boškarina Davor Poropat.

Davor Poropat, uzgajivač istarskog boškarina

Dok je populacija istarskog goveda i magarca u porastu, ostale autohtone pasmine bilježe pad. Kako bi ih sačuvali od izumiranja, u Istri su pokrenuli projekt ''Ceste autohtonih pasmina Istre''.

"Ključna ideja je očuvanje istarskih pasmina na kojim radimo da se dobije vidljivost i da od toga napravimo turistički brend usmjeren na očuvanje i održivo korištenje autohtonih pasmina Istre kroz povezivanje stočarstva, prerade gastronomije i ruralnog turizma", izjavio je Igor Merlić iz Agencije za ruralni razvoj Istre.

Turisti bi prateći rute stigli izravno do stočara i ondje kušali sir, skutu i druge domaće delicije. Da interes postoji, pokazuje i desetak poljoprivrednika koji su se već uključili u projekt.

Boris Miletić, Istarski župan

"Ideja je da turisti dođu, posjete obiteljsko gospodarstvo. Da vide kako se živi na zemlji i od zemlje s našim blagom i upravo je to način kako mogu imati direktnu ekonomsku korist. Kada turisti dođu, uvijek vole nešto kušati, nešto kupiti i odnijeti svojim kućama", izjavio je istarski župan Boris Miletić.

Da je podrška nužna, pokazuju i brojke. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede broj uzgajivača istarske ovce pao je sa 16 na svega 11 u pet godina. Uz administrativna opterećenja i visoke troškove, mnogi teško opstaju.

Vedran Macan, uzgajivač istarske ovce

"Nemamo neke posebne subvencije za opstanak, skupa su davanja, to opterećuje naš rad. Na otvorenom smo tržištu, konkuriramo uvoznim proizvodima koji nisu ni približno opterećeni kao naši i moramo cijene korigirati prema njima", rekao je uzgajivač istarske ovce Vedran Macan.

Ugrožena je i istarska koza, s tek devet uzgajivača. Iz Ministarstva poručuju kako su potpore za očuvanje istarskih pasmina u posljednjem razdoblju značajne.

Zdravko Tušek, državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede

"U aktualnom programu oko osam milijuna eura je omotnica namijenjena uzgajivačima, ima ih 3200 na razini cijele države. Na području Istarske županije je oko 2,5 milijuna eura u protekle tri godine isplaćeno uzgajivačima", izjavio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.

Unatoč izazovima, autohtone pasmine i dalje su dio identiteta Istre i važan resurs turizma, ali njihov opstanak sve je neizvjesniji.