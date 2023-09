Sada je jasno o čemu se radi: Ministru Grliću Radmanu još je 2019. godine rečeno da milijune mora upisati u imovinsku karticu

Istaknuli su to u mišljenju kojeg su, po zakonskoj dužnosti, u petak donijeli nakon ih je to tražio Grlić Radman, a u vezi s isplaćenim dividendama koje od 2019. godine do danas, nije upisao u svoju imovinsku karticu.

"Povjerenstvo je na ovoj sjednici dalo mišljenje Grliću Radmanu koji ga je zatražio. Njegov zahtjev je išao u smjeru da, ukoliko je pogriješio i pogrešno ispunio neke podatke u imovinskoj kartici, na koji način ih treba popuniti i može li mu povjerenstvo pomoći u ispunjavanju imovinske kartice, kako više ne bi došlo do nenamjernih previda u budućnosti, kako je on to rekao", rekla je glasnogovornica povjerenstva Mia Jurinić.

No, ističe kako je samo Povjerenstvo u današnjem mišljenju - osim podsjećanja da je zakonski obvezan istinito ispuniti imovinsku karticu, navelo da je Grlić Radman još 2019. zatražio i dobio mišljenje od tog istog tijela da je dividendu Agroproteinke, dužan uredno godišnje prijavljivati u imovinskim karticama.

"Radi se o mišljenju iz listopada 2019. godine. Ono je javno dostupno, i u njemu je navedeno da je dividenda podatak koji se prijavljuje u imovinsku karticu", istaknula je predsjednica Povjerenstva Jurinić.

Ministru Grliću Radmanu stoga su preporučili da za godine koje prethode sadašnjoj, što prije podnose jednu novu imovinsku karticu sa svrhom ispravka, a da je prihode koje je ostvario u aktualnoj, 2023., dužan unijeti do kraja siječnja sljedeće godine, rekla je Jurinić.

Sve se to događa nakon što je Povjerenstvo prošlog tjedna otvorilo predmet zbog imovinske kartice ministra Grlića Radmana i poslovanja tvrtke u njegovom suvlasništvu, Agroproteinke, s Ministarstvom poljoprivrede.

Jurinić isitče da je taj predmet još uvijek otvoren i da se sakupljaju dokazi, te da naknadne isprave imovinske kartice, neće utjecati na njega.

"Ukoliko postoji, povreda će se utvrditi u svakom slučaju, neovisno je li obveznik naknadno ispravljao imovinsku karticu ili nije", rekla je.

Prema pisanju medija, Grlić Radman nije prijavio dividende koje je godišnje primao od suvlasništva u Agroproteinki. Zaključno s 2022., navode mediji, riječ je o 2,11 milijuna eura dividendi koje su mu isplaćene otkad je na funkciji ministra, a nije ih upisao u svoju imovinskoj kartici.

Iako je 2019. dobio informaciju da je dividende trebao upisati, ministar je prošlog tjedna izjavio kako je neupisivanje dividendi "tehnički propust" i "pogreška" zbog koje mu je vrlo žao.