Nastavlja se toplinski val: Od petka osvježenje, ali samo za neke

Iznadprosječno topao zrak i sutra će se zadržavati na većem dijelu kontinenta, a iznad naših krajeva prostirat će se polje povišenog tlaka. U petak u unutrašnjosti prolazno nestabilnije zbog atmosferskog poremećaja koji će se s glavninom vlažnijeg zraka premještati sjevernije od naše zemlje.



U četvrtak od jutra i u unutrašnjosti upozorenje na toplinski val. Posvuda sunčano i iznadprosječno toplo, a vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu većinom od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, a vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu 36 ili 37 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, ponegdje uz najviših 36 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a na većem dijelu Sjevernog Jadrana i vedro. Poslijepodne samo ponegdje u Gorskom kotaru može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano, vruće i vrlo vruće uz najviših 33 do 37, ponegdje u unutrašnjosti i do 38 stupnjeva. Vjetar većinom slab do umjeren.



Ljetna toplina ogleda se i u temperaturi mora – od 24 do 27 stupnjeva. Jednako tako, i UV indeks posvuda je vrlo visok, pa stoga na otvorenom oprez. Od sutra do petka slijedi upozorenje na toplinski val i u unutrašnjosti. Vrhunac vala na Jadranu bit će u petak.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u petak poslijepodne, ponajprije u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Zatim djelomice sunčano, a potkraj nedjelje na zapadu novi porast naoblake. U petak će zapuhati umjeren, u noći i prijepodne mjestimice i jak sjeverac i sjeveroistočnjak - koji će još u subotu lokalno biti umjeren. Danju u subotu malo manje vruće.



Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom dijelu u petak poslijepodne moguć je lokalni pljusak i grmljavina, a potkraj nedjelje novo naoblačenje. U petak umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. U subotu mjestimice još umjerena bura, a tijekom nedjelje zapuhat će jugozapadnjak i jugo.



Čini se da će u prvoj polovici tjedna posvuda biti nestabilnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskom području. Od utorka slijedi i umjereno osvježenje.